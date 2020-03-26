Samsung выпустила первые в отрасли чипы, оптимизированные для беспроводных наушников

26 марта 2020 г., 12:45

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Компания Samsung Electronics объявила о начале производства первых в отрасли, по ее заявлению, интегральных микросхем для управления электропитанием (PMIC), MUA01 и MUB01, оптимизированных для работы в современных устройствах True Wireless Stereo (TWS).



В отличие от обычных беспроводных наушников, в TWS моделях нет провода, который соединял бы левый и правый динамики друг с другом. Устройства TWS предлагают пользователям дополнительную свободу в передвижении и удобство в повседневном использовании. Однако, как и для других мобильных устройств, ключевыми требованиями для этих беспроводных наушников являются длительное время автономной работы и компактный форм-фактор.



Отмечается, что PMIC-чипы MUA01 и MUB01 разрабатывались, соответственно, для использования в зарядных футлярах и в самих наушниках, и представляют собой уникальные полнофункциональные решения, оптимизированные для работы в TWS-устройствах. Объединив несколько разработанных в компании технологий, Samsung сумела объединить в корпусе одной микросхемы до десяти дискретных компонентов, в том числе импульсные схемы заряда / разряда, в результате чего эти PMIC-чипы занимают в два с лишним раза меньше места по сравнению с ранее использовавшимися альтернативными решениями. Благодаря компактному дизайну чипов в корпусе наушников высвобождается больше места для аккумулятора, что позволяет увеличить время их работы от одной зарядки, а также создавать более гибкие и эффективные решения.



Более того, чип MUA01 cтал первым в отрасли решением, которое можно использовать в схемах зарядки как по проводу, так и без него. Что касается беспроводной зарядки, чип поддерживает стандарт Wireless Power Consortium (WPC) Qi 1.2.4, новейшую спецификацию стандарта беспроводной передачи энергии. Для оптимизации управления питанием в чипе MUA01 реализована высокоэффективная схема импульсной зарядки. Вместе с тем, MUA01 содержит микроконтроллер и встроенную Flash-память (eFlash), что позволяет менять прошивку чипа для работы с другими приложениями.



Благодаря поддержке технологии PLC (power line communication), новые PMIC-чипы могут обмениваться друг с другом информацией через контакты для зарядки. Это позволяет футляру и наушникам получать важные данные, например, об уровне заряда аккумулятора, а также определять момент установки наушников в футляр.



Чипы MUA01 и MUB01 в настоящее время уже запущены в массовое производство и используются в недавно представленных беспроводных наушниках Galaxy Buds+.

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