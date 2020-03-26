Выручка Micron во втором квартале снизилась на 18% до 4,8 млрд. долл.

26 марта 2020 г., 13:25

+11

голос Tweet

Micron Technology подвела итоги второй четверти фискального 2020 г. Компания завершила квартал с 4,8 млрд долл. выручки, что на 18% меньше в годовом сопоставлении. Микросхемы оперативной памяти принесли Micron 64% выручки и на этом направлении она сократилась на 26% относительно аналогичного периода прошлого финансового года. Хотя в натуральном выражении объемы поставок продукции выросли на 20%. Твердотельная память соответственно составила 36% выручки – тут наблюдался рост на 9%. Объем поставок увеличился на 20%, а средняя цена реализации – на 8-9% по сравнению с предыдущим кварталом.

В третьем квартале Micron рассчитывает выручить от 4,6 млрд до 5,2 млрд долл., а также увеличить норму прибыли с текущих 28,2 до 28,5 или 31,5%. Этот прогноз превысил ожидания аналитиков, что вызвало рост курса акций компании на 5%.

Одной из главных проблем в ситуации с коронавирусом, если не считать угрозу для здоровья и жизни людей, генеральный директор Micron Санджей Мехротра (Sanjay Mehrotra) назвал нарушение логистических и производственных связей. Компании приходится проводить дополнительные переговоры с поставщиками, чтобы обеспечить бесперебойное снабжение производства материалами и компонентами. Запасы сырья, необходимого для выпуска микросхем памяти, Micron была вынуждена увеличить. Количество поставщиков тоже возросло, чтобы снизить зависимость от конкретных партнеров в условиях неопределенности. На всякий случай введены дополнительные мощности по тестированию и упаковке продукции.

В ближайшее время руководство Micron ожидает роста спроса на память для серверов, поскольку в Китае это уже наблюдается после перехода многих граждан на дистанционную работу и обучение. Производитель даже вынужден был перебросить ресурсы с направления смартфонов, чтобы выпускать больше памяти для серверов. Ноутбуки тоже пользуются повышенным спросом в условиях самоизоляции. Не исключено, что возникнет дефицит памяти, используемой в серверах. Ситуация усугубляется тем, что некоторые предприятия приходится временно останавливать – так, например, произошло в Малайзии, где этого потребовали местные власти.

В США Micron объединила усилия с Intel, чтобы обратиться к властям с просьбой исключить производство памяти из тех видов деятельности, которые на период пандемии коронавируса необходимо прекратить. Компании считают, что поставки полупроводниковых компонентов жизненно важны для современной инфраструктуры, и приостанавливать их производство нельзя. Только два сотрудника Micron прошли тестирование на коронавирус с положительным результатом, они сейчас получают необходимое медицинское обслуживание.

Категории товаров, объемы реализации которых должны пострадать от коронавируса, по мнению руководства Micron – это смартфоны, потребительская электроника и автокомпоненты. Компания также выступила с рядом благотворительных инициатив, направленных на поддержку пострадавших от коронавируса сотрудников и партнеров.

Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации