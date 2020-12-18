Samsung на ядре автономной сети 5G SA достигла пропускной способности 305 Гб/с

18 декабря 2020 г., 16:35

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Компания Samsung Electronics объявила о том, что в партнерстве с Intel была достигнута производительность ядра автономной (SA) сети 5G в 305 Гбит/с на сервер при сокращении задержки в среде мобильной сети с активированными коммерческими функциями. Такой показатель пропускной способности был обеспечен сервером на базе процессора Intel Xeon 2-го поколения и сетевого адаптера Intel Ethernet E810 с расширенной динамической персонализацией устройств (DDP).



Отмечается, что пропускная способность 305 Гбит/с эквивалентна объему данных, поступающих от более 200 тыс. пользователей, которые одновременно транслируют видео стандартного разрешения (SD). Повышение производительности ядра 5G SA будет способствовать более иммерсивным сценариям использования 5G, которые требуют обработки гораздо большего объема данных с низкой задержкой. В их число входят дополненная реальность (AR), виртуальная реальность (VR) и технология vehicle-to-everything (V2X), применяемая в системах автономного вождения автомобилей.



Сетевой адаптер Intel Ethernet E810 с улучшенным DDP позволяет оптимизировать функции распределения и передачи данных сетевым адаптером и ядрами центрального процессора, что способствует повышению производительности. Samsung и Intel реализовали упрощенную конфигурацию системы и смогли повысить эффективность обработки пакетов и общей работы сети.

«Благодаря тесному сотрудничеству с Intel мы смогли добиться лучшей в отрасли производительности ядра 5G SA, — отметил Сохёнг Чонг (Sohyong Chong), вице-президент и глава отдела сетевой автоматизации в Сетевом подразделении Samsung Electronics. — Облачное ядро 5G SA от Samsung, с крайне гибкой и масштабируемой конструкцией, предоставит нашим клиентам доступ к более быстрой и экономичной связи 5G».

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