Trend Micro прогнозирует, что в 2021 г. основными мишенями станут удалённые и облачные системы

18 декабря 2020 г., 17:15

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Компания «Elcore Украина», официальный дистрибьютор Trend Micro, сообщила о новых прогнозах вендора



Trend Micro прогнозирует, что домашние сети, программное обеспечение для удалённой работы и облачные системы окажутся главными целями для атак в 2021 году.



В докладе компании под названием Turning the Tide говорится, что киберпреступники в 2021 году будут в первую очередь использовать домашние сети в качестве основного плацдарма для взлома корпоративных ИТ- и IoT-сетей.



«В мире, пережившем пандемию, тенденция к переходу на удалённую работу, вероятно, сохранится во многих организациях. Мы прогнозируем, что корпоративные данные и сети будут подвергаться всё более агрессивным атакам, — говорит Джон Клэй (Jon Clay), директор отдела информирования о глобальных угрозах Trend Micro. — Службы ИТ-безопасности будут вынуждены удвоить усилия по обучению пользователей, расширить меры по обнаружению и реагированию на угрозы, а также взять на вооружение адаптивные средства контроля доступа. В 2020 году нашей задачей было выживание. Теперь же настало время развивать бизнес, в чём поможет комплексная система облачной безопасности».



Авторы доклада предупреждают, что конечные пользователи, регулярно работающие с конфиденциальной информацией (например, работники HR-отделов, получающие доступ к персональным данным сотрудников, менеджеры по продажам, работающие с конфиденциальной информацией о клиентах, или руководители высшего звена с допуском высокого уровня к показателям своих организаций), подвергнутся наибольшему риску. Скорее всего, для атаки будут использоваться уже известные и обнародованные уязвимости программного обеспечения для совместной работы и повышения производительности труда, а не уязвимости нулевого дня.



По мере увеличения популярности киберпреступных инструментов в рамках модели «доступ как услуга» целью атак всё чаще будут становиться домашние сети ценных сотрудников, корпоративные ИТ- и IoT-сети. Отделы ИТ-безопасности должны будут коренным образом изменить политики и средства защиты, связанные с обеспечением работы из дома, чтобы снизить сложность гибридных сред, где рабочие и личные данные объединяются на одной машине. Модели безопасности с нулевым доверием будут использоваться всё чаще, чтобы расширить возможности и уровень защиты удалённых сотрудников.



В связи с распространением интеграции со сторонними организациями компания Trend Micro также предупреждает, что открытые API-интерфейсы станут одними из самых популярных векторов атаки, так как они позволяют получить доступ к конфиденциальным данным клиентов, исходному коду и внутренним службам.



Облачные системы по-прежнему будут часто использоваться для атаки в 2021 году. Злоумышленники будут пытаться захватить облачные серверы для развёртывания вредоносных образов контейнеров, используя как ошибки конфигурации, так и ничего не подозревающих пользователей.

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