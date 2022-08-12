CERT-UA нагадує про необхідність своєчасного оновлення програмного забезпечення

Фахівці Урядової команди реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA, яка діє при Держспецзв’язку, нагадують про необхідність своєчасного оновлення програмного забезпечення.
VMware випустили оновлення безпеки, щоб усунути кілька вразливостей в VMware Workspace ONE Access, Access Connector, Identity Manager, Identity Manager Connector і vRealize Automation. Рекомендовано ознайомитись та встановити необхідні оновлення:
https://www.vmware.com/security/advisories/VMSA-2022-0021.html
F5 випустили оновлення безпеки для усунення вразливостей у багатьох продуктах. Необхідні оновлення:
https://support.f5.com/csp/article/K14649763
Cisco випустили оновлення безпеки для усунення вразливостей у маршрутизаторах серії Cisco Small Business RV160, RV260, RV340 і RV345. Необхідні оновлення:
https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-sb-mult-vuln-CbVp4SUR
https://tools.cisco.com/security/center/publicationListing.x
Google випустили оновлення Chrome 104 (104.0.5112.69) для Android. Ознайомитись та встановити необхідні оновлення можна за посиланням:
https://chromereleases.googleblog.com/2022/08/chrome-for-android-update.html
Як протидіяти DDoS та цілеспрямованим атакам на інфраструктуру
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