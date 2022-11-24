Самовтілюване пророцтво AMD

24 ноября 2022 г., 11:15

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Термін «самовтілюване пророцтво» (self-fulfilling prophecy) набув популярності завдяки статтям американського соціолога Роберта Мертона. Він писав, що пророцтва - як уявлення про можливе майбутнє - безпосередньо впливають на це майбутнє, тому що люди починають діяти відповідно до своїх очікувань і тим самим вони реалізують пророцтво. Сила самовтілюваних пророцтв в тому, що вони здатні створювати замкнене коло думок та поведінки. Людина вірить у щось та починає приймати рішення відповідно до переконань. Її поведінка змінюється, впливаючи на думку оточуючих. Потім вже ставлення сторонніх людей зміцнює первісні переконання людини про себе, інших чи про світ.

Всьому передує слово. Коли в 2014 Ліза Су обійняла посаду CEO в AMD, її найважливішi рішення стосувалися того, чого не робити: «Уся справа в тому, щоб зосередитися на ДНК компанії, зробити її якомога кращою з точки зору того, що ми можемо вивести на ринок». AMD поставила на високопродуктивну обчислювальну архітектуру, включаючи потужні комп’ютерні процесори та графічні чіпи для ігор, штучного інтелекту, суперобчислень та інших передових технологій.

Перше покоління серверних процесорів EPYC з‘явилося за три роки, в 2017. Протягом 2018 року AMD вдалося захопити 2 відсотки ринку серверів x86. В кінці 2019-го Рут Коттер, віце-президент AMD з маркетингу вразила зухвалістю: «Наша мета з часом повернутися до історичного рівня, який становив 26% [пік поширеності Opteron-серверів в 2006]. Але перш ніж мати довіру до такої бажаної цілі, нам потрібно спершу досягти двозначної частки. Отже, наша ціль — досягти 10% частки до другого кварталу 2020 року». Як ми тепер знаємо, в четвертому кварталі 2021 частка AMD в серверах досягла 18.3%. За станом на серпень 2022 аналітики Уолл-стріт, які мають доступ до даних Gartner, IDC і Mercury Research, вважали, що AMD суттєво перевищила показник 25 відсотків продажів серверів усіх розмірів і типів. Отже, EPYC нарешті перевершив Opteron.

Зіграло все: концентрація розробників, багатоядерність та мультичіповий дизайн, аутсорсинг виробництва (TSMC, наразі за техпроцесом 5 нм), визнання лідерами ринку серверів та «хмарочосами».

Кажете, «не передбачить, не вгадать, як слово наше відізветься»? В 2019 віце-президент та Dell Роберт Хормут звернув на себе увагу впевненістю в односокетному майбутньому серверів - однієї з ключових стратегій AMD. Вже два роки як він віце-президент AMD з рішень для дата-центрів.

Щодо односокетності, то процесор EPYC другого (Rome) та третього (Milan) поколінь містить до 64 ядер, четвертого (Genoa) - до 96 ядер. Наступного року чекаємо на Bergamo з 128 ядрами. З таким ядерним потенціалом до односокетного майбутнього палицею кинути.





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