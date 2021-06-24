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Salesforce и AWS объявили о расширении интеграционного партнёрства

24 июня 2021 г., 17:35
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Salesforce и AWS объявили о расширении интеграционного партнёрства

Salesforce и Amazon Web Services заявили, что они расширяют свое партнёрство, предоставив разработчикам возможность использовать AWS из Salesforce, объединять рабочие процессы и задействовать готовые приложения.

Обе компании сотрудничают с 2016 года и имеют множество общих клиентов. AWS является предпочтительной публичной облачной платформой для Salesforce.

Планы AWS и Salesforce предусматривают следующие основные направления расширения 5-летнего партнёрства:

  • Salesforce будет встраивать сервисы AWS для голоса, видео, искусственного интеллекта и машинного обучения в свои приложения для продаж, обслуживания и различных отраслей.

  • Клиенты смогут приобретать у Salesforce сервисы AWS с оплатой по мере использования.

  • Совместные клиенты смогут масштабировать при необходимости вычислительные ресурсы, хранилище и базу данных внутри Salesforce и использовать Amazon Connect, Amazon Redshift и AWS Lambda без написания кода или интеграции.

  • Службы AWS будут доступны в инструментах разработки low code и с запуском по щелчку, выпущенных Salesforce одновременно с анонсом расширения партнёрства.

  • Обмен данными между AWS и Salesforce будет осуществляться в режиме реального времени.

  • Обе компании также будут предоставлять услуги помощи в настройке.

  • Salesforce Industry Clouds — целевые облачные решения для отраслей, таких как здравоохранение, смогут использовать Amazon Chime и Amazon Comprehend.

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