Глобальные поставки сотовых модулей IoT выросли на 50%

24 июня 2021 г., 17:05

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По оценкам Counterpoint Research, глобальные поставки сотовых модулей IoT в начальной четверти 2021 г. увеличились на 50% «YoY» (+11% «QoQ»).

Позитивная для рынка динамика развития стала следствием того, что ситуация с пандемией COVID-19 была взята под контроль во многих ключевых регионах сбыта. Европа, Северная Америка и Япония отчитались здоровым ростом спроса, а Китай сохранил лидирующие позиции в части объемов освоения.

Исходя из поставок (+67% «YoY») и выручки (+78%), ведущим вендором оказалась Quectel. Во многом благодаря росту выручки в сегменте 5G на 80% «QoQ», Thales сократила отрыв от первой позиции рейтинга. Замкнувшая Тор-3 Fibocom активно расширяла присутствие за пределами Китая, делая ставку на сегменты телеметрии, роутеров и ПК.

Модули на базе технологий LPWA (NB-IoT и LTE-M) продолжали показывать рост выше среднерыночного. Наиболее быстрорастущими в части востребованности были решения на базе технологий LTE-Cat 1 и 5G. Доминирующее положение исходя из объема поставок чипсетов расширила Qualcomm — за ней оказалась уже почти половина рынка.

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