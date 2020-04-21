Рынок телекоммуникационных услуг ожидает сдержанный плюс

21 апреля 2020 г., 16:35

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По мнению экспертов из IDC, мировые расходы на телекоммуникационные услуги в достигнут объема в размере 1,6 млрд долл., что будет говорить о незначительном их увеличении относительно предыдущего года.

Пандемия COVID-19 найдет свое отражение на рынке с нескольких сторон. Прежде всего, на руку сыграет растущий спрос на услуги вследствие широкомасштабной политики удаленной работы. Однако особой эйфории это не вызывает, т.к. многие домохозяйства давно оперируют тарифными планами с безлимитными голосовыми услугами и передачей данных. С другой стороны, коммерческие потребители существенно снизили потребность в подобного рода услугах из-за приостановки работы предприятий. Продолжающаяся миграция на IP и облачные услуги сказывается на снижении ARPU, кроме того свое негативное влияние окажет заметное ухудшение мирового ВВП во второй половине 2020 г. В мобильном сегменте отрицательное влияние оказывают массово закрытые розничные магазины, в том числе не позволяющие потребителям переходить на новые устройства и тарифные планы.

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