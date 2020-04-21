Реализованы первые подключения в совместном проекте «Укртелекома» и Iskratel

21 апреля 2020 г., 16:05

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По сообщению «Укртелекома», первыми абонентами, которые получили доступ к скоростному «оптическому» интернет-соединению в рамках нового проекта по развитию мультисервисной телекомсети, стали жители села Просяное Нововодолажского района Харьковской области. Примечательно, что ранее здесь вообще не было проводного интернета. Отмечается, что жители этого населенного пункта получили возможность пользоваться оптическим доступом ко всемирной сети на скоростях до 200 Мбит /с, а также по желанию сервисами интернет-телефонии и интерактивного телевидения.

Напомним, что «Укртелеком», вместе с европейскими партнерами — компанией Iskratel и словенским банком развития SID Bank подписали новый договор по развитию сетей волоконно-оптического интернета (GPON) в сельской местности Украины. Проект рассчитан на два года, он охватывает более 200 населенных пунктов в 13 областях страны. Общие инвестиции в проект строительства сети составляют около 200 млн грн.

В целом работы ведутся в более чем 170 населенных пунктах, уже проложено более 160 км волоконно-оптического кабеля. Подключение новых абонентов осуществляется с соблюдением необходимых мер безопасности в период карантина.

Стоит отметить, что это второй проект в сотрудничестве с европейскими партнерами, позволяющий сокращать цифровой разрыв в Украине. Первый проект по развитию сетей по технологии GPON в небольших населенных пунктах и селах стартовал весной прошлого года.

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