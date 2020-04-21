Axis Communications предложит свои аналитические системы бесплатно

21 апреля 2020 г., 17:05

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Компания Axis Communications объявила, что пакет аналитических модулей AXIS Guard Suite для обнаружения движения, вторжения и подозрительных лиц стал бесплатным. Теперь аналитическое ПО, предварительно установленное на камеры серии Q, доступно без дополнительной оплаты, кроме того, его можно бесплатно загрузить на совместимые линейки камер Axis FA, M и P с прошивкой 7.х и выше.



Пакет аналитических модулей AXIS Guard Suite включает AXIS Fence Guard, AXIS Motion Guard и AXIS Loitering Guard. Они обеспечивают обнаружение движения и вторжения, определяют угрозы и предупреждают о них сотрудников службы безопасности. Интеллектуальные алгоритмы и фильтры уменьшают количество ложных срабатываний, а расширенные настройки позволяют снизить требования к объему хранилища, пропускной способности, упрощают поиск записей по определенным событиям.



Приложения поддерживают несколько профилей и имеют разные настройки триггера для разных областей или времени суток: например, в ночное время можно активировать громкоговоритель, а днем отправить уведомление на пункт охраны. Пакет аналитики идеально подойдет для видеонаблюдения в школах, офисах, магазинах и на предприятиях в нерабочее время.

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