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Рынок планшетов добился лучшего за последние шесть лет роста

10 августа 2020 г., 16:25
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Рынок планшетов добился лучшего за последние шесть лет роста

Вопреки масштабной пандемии коронавируса, повлекшей за собой, в том числе, трудности экономического характера, глобальные поставки планшетов, впервые за долгое время вышли в плюс. Более того, динамика роста оказалась лучшей за последние шесть лет.

Необходимость в организации рабочих мест на дому, удаленном обучении и развлечениях, существенно подстегнули спрос на планшеты. По оценкам Strategy Analytics, во втором квартале 2020 г. поставлено свыше 43 млн устройств, что на 17% больше в годовом сопоставлении.

Помимо вынужденного спроса свою весомую роль также сыграл фактор появления новых моделей. В частности, успехом пользовались обновленное семейство Apple iPad Pro, Amazon Fire HD 8, а также Surface Pro, Surface Book и Surface Go от Microsoft.

Поставки продуктов под ОС Android позволили за год нарастить подконтрольную долю до 54,5% при отгрузке 23,6 млн планшетов (+11% «YoY»). За iOS уже треть рынка, хотя годом ранее было лишь 29%. За квартал отгружено 14,3 млн iPad, что на 34% больше в годовом сопоставлении. Доля Windows за год сократилась с 13,1 до 12%, хотя поставки выросли на 8%, до 5,2 млн устройств. За счет отгрузки 0,2 млн планшетов (+11% «YoY»), Chromе расширила присутствие до 0,4% рынка.


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