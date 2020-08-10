 
`

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 32 (1227)

02.08 - 09.08

читать

Архив номеров

Какие твердотельные диски вы используете в критичных серверных приложениях?

Колонка

Александр
Орехов
Сингулярная

Best CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Гибридным ответом Microsoft на AWS Outposts станет Fiji

10 августа 2020 г., 16:55
0 
 
Гибридным ответом Microsoft на AWS Outposts станет Fiji

Компания Microsoft готовит новое пополнение в семействе гибридных вычислительных решений Azure Stack. Продукт под названием Fiji позволит клиентам устанавливать в датацентрах оборудование, работающее как локальное облако под управлением публичной платформы Azure. Как сообщает ZDnet, ссылаясь на свои контакты, Microsoft будет поставлять Fiji своим заказчикам напрямую, в виде готовых серверных стоек.

Microsoft первой из ведущих облачных провайдеров сделала гибридные вычисления ключевым элементом своей стратегии и начала продажу Azure Stack в июле 2017 г. Однако с тех пор на гибридный рынок вышли AWS с AWS Outposts и Google Cloud с Anthos, и теперь уже Microsoft пытается наверстать отставание от конкурентов, совершенствуя гибридную функциональность Azure Stack.

Fiji должен стать ответом на предложение AWS Outposts, доступность которого была анонсирована в декабре 2019 г. Outposts это полностью управляемый сервис, расширяющий инфраструктуру, сервисы, прикладные интерфейсы и инструменты AWS практически на любые ЦОД, коллокационные центры и локальные серверные площадки предприятий.

Как и AWS Outposts, Azure Stack Fiji будет продвигаться Microsoft как идеальное решение для рабочих нагрузок, требующих быстрого доступа к онпремисным системам, локальным обработке/хранению данных.

Azure Stack Fiji скорее всего будет управляться с помощью Azure Arc и использовать стандартную аппаратную инфраструктуру Azure.

Нынешний флагманский компонент линейки гибридных вычислений Microsoft, Azure Stack Hub, поставляется в предустановленном виде на сертифицированной серверном оборудовании от избранных партнёров Microsoft. Также доступны Azure Stack Edge, Azure Stack HCI (Hyperconverged Infrastructure) и решение со сверхнизкой задержкой Azure Edge Zones.


Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Slack подает жалобу на Microsoft и требует антимонопольного расследования от ЕС

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 
Реклама

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  