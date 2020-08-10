Гибридным ответом Microsoft на AWS Outposts станет Fiji

10 августа 2020 г., 16:55

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Компания Microsoft готовит новое пополнение в семействе гибридных вычислительных решений Azure Stack. Продукт под названием Fiji позволит клиентам устанавливать в датацентрах оборудование, работающее как локальное облако под управлением публичной платформы Azure. Как сообщает ZDnet, ссылаясь на свои контакты, Microsoft будет поставлять Fiji своим заказчикам напрямую, в виде готовых серверных стоек.

Microsoft первой из ведущих облачных провайдеров сделала гибридные вычисления ключевым элементом своей стратегии и начала продажу Azure Stack в июле 2017 г. Однако с тех пор на гибридный рынок вышли AWS с AWS Outposts и Google Cloud с Anthos, и теперь уже Microsoft пытается наверстать отставание от конкурентов, совершенствуя гибридную функциональность Azure Stack.

Fiji должен стать ответом на предложение AWS Outposts, доступность которого была анонсирована в декабре 2019 г. Outposts это полностью управляемый сервис, расширяющий инфраструктуру, сервисы, прикладные интерфейсы и инструменты AWS практически на любые ЦОД, коллокационные центры и локальные серверные площадки предприятий.

Как и AWS Outposts, Azure Stack Fiji будет продвигаться Microsoft как идеальное решение для рабочих нагрузок, требующих быстрого доступа к онпремисным системам, локальным обработке/хранению данных.

Azure Stack Fiji скорее всего будет управляться с помощью Azure Arc и использовать стандартную аппаратную инфраструктуру Azure.



Нынешний флагманский компонент линейки гибридных вычислений Microsoft, Azure Stack Hub, поставляется в предустановленном виде на сертифицированной серверном оборудовании от избранных партнёров Microsoft. Также доступны Azure Stack Edge, Azure Stack HCI (Hyperconverged Infrastructure) и решение со сверхнизкой задержкой Azure Edge Zones.

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