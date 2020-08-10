Технологии Commvault позволили турецкому «Денизбанк» в 8 раз повысить скорость резервного копирования

10 августа 2020 г., 15:55

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Компания Commvault поделилась результатами проекта внедрения в «Денизбанке». Последний входит в Топ-10 турецких банков и предоставляет услуги 40 млн. клиентов. До 70% его клиентов используют мобильные приложения, которые генерируют каждый день почти 1,3 млн. транзакций. Объем хранимых данных за последние три года увеличился на пять петабайтов.

Ранее «Денизбанк» использовал три разных решения для записи резервных копий, но производительность резервного копирования и восстановления не могла обеспечить защиту данных для ежедневных транзакций. Так же ИТ-специалистов банка не устраивала слишком медленная и связанная с большими затратами репликация виртуальных машин и миграция данных между внутренней ИТ инфраструктурой банка и облаком Microsoft Azure. К тому же, требовались подробные отчеты для выполнения часто меняющихся требований законодательства по защите персональных данных.

В качестве решения было выбрано ПО Commvault Complete Backup & Recovery и Commvault HyperScale, что позволило улучшить масштабирование производительности резервного копирования и ускорить репликацию виртуальных машин и миграцию данных. Применение надстройки для архивов электронной почты вместе с Commvault Activate обеспечило поиск данных для выполнения требований законодательства и свело к минимуму риск неавторизованного доступа к данным.

В результате скорость резервного копирования и восстановления выросла в восемь раз. Операционные расходы сократились на 50% за счет использования единой платформы Commvault для поддержки всех процессов миграции виртуальных машин и данных с систем хранения, восстановления данных и архивирования электронной почты. Тестирование показало, что 4 ТБ данных восстанавливается меньше чем за час, а в использованном ранее решении восстановление занимало восемь часов. При аварии 15 виртуальных серверов перемещаются на резервную площадку быстрее, чем за 30 минут. Улучшено соблюдение требований законодательства по защите данных: по запросу регулирующих органов можно легко найти и извлечь электронные письма, содержащие важную информацию.

С помощью решения Commvault для архива электронной почты «Денизбанк» внедрил интеллектуальное хранение и управление перепиской с 15 тыс. клиентов, которая занимает 1,7 ПБ. Это решение позволило банку внедрить автоматические политики архивирования почты в соответствии с продолжительностью сохранения электронных документов, определенным турецкими законами о банках и регулирующими органами. После внедрения Commvault Activate ИТ-специалисты банка могут легко каждую неделю выполнять поиск нужной информации по 1200 почтовым ящикам для выполнения требований законодательства, пользуясь простым интерфейсом в стиле Google.

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