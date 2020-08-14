Решение Trend Micro XDR стало доступно в нашем регионе

14 августа 2020 г., 17:23

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Компания «Elcore Украина», официальный дистрибьютор Trend Micro, сообщила о том, что решение вендора XDR официально выпущено в регионе AMEA, куда входит и наш рынок.



Отмечается, что Trend Micro XDR — первое решение в отрасли, которое предлагает клиентам комплексную систему обнаружения угроз, выходящую за рамки стандартных возможностей EDR (системы обнаружения и реагирования на угрозы на конечных устройствах). XDR собирает и анализирует данные о потенциальных угрозах из электронной почты, с конечных точек, серверов, из «облачной» и сетевой инфраструктуры, что позволяет специалистам оперативных центров безопасности (SOC) выявлять, изучать и реагировать на возникающие угрозы более эффективно.



Аналитики SOC в наше время сталкиваются с комплексными угрозами, которые способны обойти даже наиболее передовые системы кибербезопасности. Также проблем добавляют колоссальные объёмы оповещений о потенциальных атаках, которые они вынуждены ежедневно изучать. Низкая удовлетворённость работой и нехватка специалистов в сфере кибербезопасности — типичные проблемы для SOC во всем регионе AMEA.



Платформа Trend Micro XDR разрабатывалась специально для решения этих проблем, и по сравнению с другими решениями на рынке, по уверениям производителя, она обладает тремя главными преимуществами:



— Снижение «событийной усталости»: XDR автоматически выявляет зависимости и анализирует данные из нескольких эшелонов защиты, чтобы показать ИТ-специалистам максимально полную картину. Благодаря XDR аналитикам SOC первого уровня больше не нужно просматривать огромные объёмы оповещений и журналов событий, чтобы обнаружить потенциальную атаку — XDR делает это самостоятельно и в результате генерирует всего несколько оповещений с высокой степенью достоверности вместо тысяч.



— Мощная рабочая среда, обеспечивающая контекст и большую видимость оповещений: панель управления XDR позволяет визуализировать атаки, чтобы аналитики SOC могли видеть их текущую стадию, понимать векторы атак, их продолжительность, а также распространение в инфраструктуре компании и степень влияния на неё. XDR также предлагает варианты ответных действий с учётом текущей ситуации, поэтому аналитики SOC могут быстрее реагировать на атаки.



— Расширение возможностей SIEM и простота интеграции: Trend Micro XDR помогает расширить и дополнить процессы SIEM (security information and event management — «управление информацией о безопасности / событиями безопасности») для специалистов SOC. Это происходит за счёт централизации нормализованных данных и возможности реагирования на атаки, что позволяет повысить продуктивность и эффективность команд SOC. В XDR уже есть встроенный SIEM-плагин для одной из популярных SIEM-систем, который позволяет выводить оповещения о потенциальных атаках на панели управления SIEM. А для комфортной интеграции в другие системы, используемые клиентами, предусмотрен общедоступный программный интерфейс.



В рамках Trend Micro XDR также доступен сервис MDR, что позволяет ещё больше снизить нагрузку на внутренние команды SOC. В этом случае комплексным анализом угроз и их выявлением, подготовкой планов реагирования и рекомендаций по восстановлению инфраструктуры после атак на постоянной основе занимаются специалисты Trend Micro.



«EDR — только часть общей системы обнаружения и реагирования на атаки. Это прекрасный инструмент, но он обладает ограниченным охватом, так как обрабатывает только данные, поступающие с конечных устройств. А ведь полная видимость и понимание источников атак в условиях множественных вертикалей защиты — это важнейшая задача для специалистов SOC. Поэтому мы предлагаем им платформу XDR, которая способна справиться с такой задачей, — отмечает Даня Таккар (Dhanya Thakkar), старший вице-президент Trend Micro в регионе AMEA. — Наши клиенты в регионе выказывали огромный интерес к платформе ещё с прошлого года, и вот теперь они смогут полноценно воспользоваться всеми её возможностями».

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