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Разработчик чипов на базе RISC-V привлек 60 млн долл. от SK Hynix и Aramco

17 августа 2020 г., 9:35

Разработчик чипов на базе RISC-V привлек 60 млн долл. от SK Hynix и Aramco

По информации Reuters, калифорнийский стартап SiFive, работающий над коммерциализацией полупроводниковой технологии с открытым исходным кодом, получил дополнительные 60 млн долл. финансирования от SK Hynix и Saudi Aramco.

Компания сообщила, что ее существующие инвесторы, в том числе инвестподразделения Intel, Qualcomm и Western Digital, также присоединились к новому раунду финансирования, в результате чего общий капитал инвестиций с момента основания в 2015 году составил 185 млн долл.

SiFive работает над выпуском чипов на базе архитектуры с открытым исходным кодом RISC-V.

Экосистема RISC-V призвана бросить вызов компании Arm, доминирующей ныне в данном сегменте.

Стоит также отметить, что основатели SiFive входят в состав управления RISC-V Foundation.


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