Разработчик чипов на базе RISC-V привлек 60 млн долл. от SK Hynix и Aramco

17 августа 2020 г., 9:35

По информации Reuters, калифорнийский стартап SiFive, работающий над коммерциализацией полупроводниковой технологии с открытым исходным кодом, получил дополнительные 60 млн долл. финансирования от SK Hynix и Saudi Aramco.



Компания сообщила, что ее существующие инвесторы, в том числе инвестподразделения Intel, Qualcomm и Western Digital, также присоединились к новому раунду финансирования, в результате чего общий капитал инвестиций с момента основания в 2015 году составил 185 млн долл.



SiFive работает над выпуском чипов на базе архитектуры с открытым исходным кодом RISC-V.



Экосистема RISC-V призвана бросить вызов компании Arm, доминирующей ныне в данном сегменте.



Стоит также отметить, что основатели SiFive входят в состав управления RISC-V Foundation.

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