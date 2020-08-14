Lenovo в I кв. нового финансового года выручила 13,3 млрд долл.

14 августа 2020 г., 16:45

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Lenovo Group объявила, что ее выручка в первом квартале нового финансового года составила $13,3 млрд и увеличилась почти на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (на 10% в годовом исчислении без учета влияния валютных колебаний). Доход до налогообложения вырос на 38% год к году и достиг $332 млн, тогда как чистая прибыль увеличилась на 31% в годовом исчислении и составила $213 млн. Базовая прибыль на акцию за первый квартал составила $1,80 центов (13,95 цента HK$).

«Высокие показатели последнего квартала свидетельствуют о том, что компания Lenovo смогла, несмотря на влияние пандемии, использовать новые возможности, которые появились в связи с переходом на удаленную работу и учебу, а также ускорением процесса цифровизации. В то время как мир продолжает сталкиваться с вызовами, Lenovo сосредоточена на обеспечении устойчивого роста благодаря ключевым направлениям бизнеса, а также новым услугам и решениям в рамках стратегии интеллектуальной трансформации», ー комментирует Ян Юаньцин (Yang Yuanqing), председатель совета директоров и генеральный директор Lenovo.

Для преодоления вызовов, связанных с глобальной пандемией, компания Lenovo фокусировалась на производственной эффективности и подходе «Глобальная логистика, локальная доставка».

Подразделение Intelligent Devices Group (IDG) продолжает демонстрировать высокие показатели производительности. Так группа PC and Smart Devices (PCSD), одно из двух бизнес-подразделений IDG, показала двузначный рост выручки год к году и достигла показателя в $10,6 млрд. Доход до уплаты налогов составил $670 млн, что на 28% больше в годовом исчислении, в то время как рентабельность улучшилась почти на один процентный пункт и достигла нового рекорда 6,3%. Вопреки ожидаемому снижению, рынок персональных компьютеров продемонстрировал значительный рост, Lenovo сохранила лидирующие позиции на мировом рынке ПК. Во всем мире годовая выручка компании подразделения устройств для домашнего пользования выросла на 45%. Благодаря этому, показатели выручки в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) увеличились на 30%, а в Китае ー на 18%. Объемы быстро развивающихся сегментов и премиальных категорий ー игровые, тонкие и легкие устройства, ноутбуки на базе Chrome ー продемонстрировали двузначный прирост на рынке. Направление электронной коммерции (e-Commerce) стало заметным игроком на рынке и показало прирост выручки на 50% год к году.

В будущем компания ожидает, что активный спрос на ПК станет длительной тенденцией. Как результат, Lenovo сосредоточит внимание на инновационных продуктах, которые способны быстро адаптироваться к новой международной среде. Компания планирует укреплять глобальную логистическую систему для удовлетворения быстро растущего спроса и сосредоточится на прибыльных сегментах.

Несмотря на то, что второе бизнес-подразделение IDG, Mobile Business Group (MBG), подверглось сильному влиянию пандемии и колебаний курса валют, его обороты увеличились, а выручка за последний квартал выросла на 33%. Хотя выручка группы в годовом исчислении уменьшилась, она опередила темпы роста рынка в ключевых регионах ー Латинской и Северной Америке, а также в Европе. При этом зафиксирована рекордная доля рынка в Латинской и Северной Америке. Lenovo планирует и в дальнейшем расширять портфолио устройств, внедрять инновационные технологии, в частности 5G, и завоевывать новые рынки для возобновления прибыльности подразделения.

Подразделение Data Center Group (DCG) продемонстрировало рост выручки почти на 20% до $1,6 млрд и улучшение рентабельности. Новый рекорд прибыльности в квартале установило направление предоставления облачных услуг (Cloud Service Provider, ранее ー направление гипермасштабируемых решений), выручка которого выросла более чем на 30% год к году. Такой успех можно объяснить спросом на облачные решения и активизацией потребления цифровых продуктов из-за COVID-19. Между тем база клиентов продолжает расширяться благодаря возможностям индивидуального проектирования и создания облачной инфраструктуры, а также расширению отделов продаж поставщиков облачных решений.

Направление Enterprise and SMB business продемонстрировало рост выручки год к году благодаря двузначному росту в сегментах программно-определяемой инфраструктуры (Software Defined Infrastructure), сервисных услуг и высокопроизводительных вычислений (High-Performance Computing). В будущем Lenovo ожидает долгосрочный рост в сегменте поставки облачных услуг и планирует развивать мощности периферийных вычислений (Edge computing).

Направление Intelligent Transformation продолжает прогрессировать благодаря последовательному воплощению стратегии 3S. Общий доход направления программного обеспечения и сервисных услуг (Software and Services) вырос на 38% год к году и достиг более $1 млрд, что составляет примерно 7,6% выручки группы. Благодаря решению Smart City для Китая и Smart Healthcare для Северной Америки большинство направлений продемонстрировали рост выручки год к году: Smart IoT ー на 39%, «умная» инфраструктура (Smart Infrastructure) ー на 16%, а Smart Verticals ー до 65%. Направление Attached Service выросло на 32% год к году, направление Managed Service (в том числе быстро развивающееся сегмент Device as a Service) ー на 48% год к году, а направление Solutions выросло на 54% в годовом исчислении.

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