Qualcomm выпустила модули с поддержкой Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2

29 мая 2020 г., 16:15

Компания Qualcomm представила беспроводные решения, которые обеспечивают поддержку Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2 для смартфонов - Qualcomm FastConnect 6900 и 6700



Как отмечает производитель, анонсированные модули позволяют достичь максимальную на данный момент скорость передачи данных по Wi-Fi с низкой задержкой (до 3 мс) и плюс к этому имеют улучшенную поддержку Bluetooth.



Модуль FastConnect 6900 обеспечивает скорость передачи данных по Wi-Fi 6 — 3,6 Гбит/с, а FastConnect 6700 - 3 Гбит/с. Особо подчеркивается, что впервые в отрасли в этих решениях реализован метод модуляции Qualcomm 4K QAM вместо традиционного 1K QAM.

Сдвоенные полосы 160 МГц поддерживают до семи дополнительных непересекающихся каналов в диапазоне 6 ГГц, в дополнение к каналам 160 МГц, доступным в диапазоне 5 ГГц.



Что касается Bluetooth, то поддерживается не только релиз 5.2, модуль также содержит вторую антенну, управляемую с помощью ИИ, что позволяет улавливать даже слабые сигналы.

Новые чипы выпускаются с помощью 14-нанометрового техпроцесса, что позволило повысить их энергоэффективность на 50%.

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