 
`

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 21 (1217)

17.05 - 24.05

читать

Архив номеров

Какие твердотельные диски вы используете в критичных серверных приложениях?

Колонка

Александр
Орехов
Сингулярная

Best CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Qualcomm выпустила модули с поддержкой Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2

29 мая 2020 г., 16:15

Qualcomm выпустила модули с поддержкой Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2

Компания Qualcomm представила беспроводные решения, которые обеспечивают поддержку Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2 для смартфонов - Qualcomm FastConnect 6900 и 6700

Как отмечает производитель, анонсированные модули позволяют достичь  максимальную на данный момент скорость передачи данных по Wi-Fi с низкой задержкой (до 3 мс) и плюс к этому имеют улучшенную поддержку Bluetooth.

Модуль FastConnect 6900 обеспечивает скорость передачи данных по Wi-Fi 6 — 3,6 Гбит/с, а FastConnect 6700 - 3 Гбит/с. Особо подчеркивается, что впервые в отрасли в этих решениях реализован метод модуляции Qualcomm 4K QAM  вместо традиционного 1K QAM.

Сдвоенные полосы 160 МГц поддерживают до семи дополнительных непересекающихся каналов в диапазоне 6 ГГц, в дополнение к каналам 160 МГц, доступным в диапазоне 5 ГГц.

Что касается Bluetooth, то поддерживается не только релиз 5.2, модуль также содержит вторую антенну, управляемую с помощью ИИ, что позволяет улавливать даже слабые сигналы.

Новые чипы выпускаются с помощью 14-нанометрового техпроцесса, что позволило повысить их энергоэффективность на 50%.


Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  
 

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи
Реклама

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  