Mirantis анонсировала свой первый релиз Docker Enterprise

29 мая 2020 г., 15:35

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Компания Mirantis, разрабатывающая облачное ПО, выпустила в четверг Docker Enterprise 3.1 — первый магистральный релиз этой платформы с ноября прошлого года, когда она была куплена у фирмы Docker. Наряду с многими функциональными усовершенствованиями, этот релиз системы оркестровки контейнеров Kuberbnetes получил поддержку графических процессоров для приложений искусственного интеллекта и машинного обучения.

В прошлом году Mirantis говорила о планах интегрировать сервис Docker Enterprise со своей Mirantis Cloud Platform, которая помогает предприятиям развёртывать и запускать Kubernetes на локальном оборудовании.

Основными моментами вчерашнего анонса, наряду с поддержкой GPU корпорации Nvidia является использование обновлённой версии Kubernetes, которая теперь поддерживает узлы Windows Server. Благодаря этому, по словам компании, администраторам станет проще присоединять узлы Windows Server 2019 к кластеру Docker Enterprise. Пользователи внутри предприятия смогут применять Kubernetes для оркестровки Windows-контейнеров. Кроме того, поды (простейшие модули в объектной модели Kubernetes) теперь могут взаимодействовать между собой в смешанном кластере, состоящем из узлов Windows Server и Linux.

Для клиентов Docker Enterprise Mirantis ввела новые уровни поддержки. Наряду с базовым LabCare, это ProdCare и OpsCare. Предоставляемые услуги охватывают дистанционно управляемые операции с расширенными соглашениями об уровне обслуживания, персональные менеджеры по работе с клиентами, упреждающие мониторинг и оповещения, а также выделенный ресурс, включая текущие проверки и отчёты о работоспособности.

Для развёртывания контейнерных кластеров и установки платформенных обновлений Mirantis предложила новый интерфейс командной строки.

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