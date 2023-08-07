Qualcomm, Robert Bosch, NXP та Infineon інвестують у RISC-V

Група провідних виробників мікросхем створює стартап, щоб розширити використання архітектури процесорів RISC-V.
Новий стартап підтримують п’ять публічних виробників мікросхем, включаючи Qualcomm та Nordic Semiconductor з Норвегії. Обидві компанії генерують значну частину свого доходу від продажу бездротових мережевих чипів. Серед інших компаній, хто підтримав стартап - Robert Bosch GmbH, NXP Semiconductors та Infineon Technologies.
Стартап буде базуватися в Німеччині, де зосереджено багато великих автовиробників, та зосередиться на виробництві чипів для автомобільної промисловості. Але, як повідомляється, в майбутньому є плани розширити діяльність на інші сегменти ринку напівпровідників.
Планується розширити використання архітектури RISC-V, розробивши референсні архітектури, які полегшать виробникам електроніки включення нових чипів до своїх продуктів.
Однак, в заяві про стартап не вказується, чи буде він також розробляти свої власні чипи RISC-V.
При цьому всі виробники, які підтримують стартап, або вже використовують RISC-V, або мають ресурси для створення продуктів на основі цієї архітектури. Так Nordic Semiconductor має бізнес-підрозділ, який займається комерціалізацією архітектури, а Qualcomm використовує її в декількох своїх продуктах.
Архітектура RISC-V є безкоштовною та розповсюджується під ліцензією відкритого коду, що дозволяє виробникам мікросхем використовувати її без сплати роялті. Крім того, те, що RISC-V є відкритим джерелом, дає виробникам чипів повний контроль над інтелектуальною власністю, що лежить в основі їхніх продуктів.
Qualcomm та інші підтримувачі нового стартапу RISC-V наголосили, що, попри початкову спрямованість на автомобільний сектор, в майбутньому стартап розширить свою діяльність на ринки смартфонів та підключених пристроїв.
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