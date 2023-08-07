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Понад 80% українців позитивно ставиться до послуг Дії

7 августа 2023 г., 10:35
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Мінцифри повідомила, що пів року тому була запущена оцінка якості послуг у Дії, щоб кожен міг ділитися досвідом щодо сервісів. За цей час понад 625 тисяч українців залишили фідбек. З них 83% прихильно ставляться до послуг, 12% мають рекомендації, 5% — нейтрально. Середня оцінка — 4,13 бала.
 
«Усі відгуки важливі — як позитивні, так і негативні. Кожен фідбек допомагає точніше розуміти, які баги усунути, які інноваційні рішення впровадити, а які послуги вдосконалити. Негатив породжує позитив, якщо з ним працювати», йдеться у заяві міністерства.
 
Наголошується, що сервіс простий у використанні - після отримання послуги автоматично надходить пуш-повідомлення з пропозицією оцінки. Потрібно вибрати один з п’яти варіантів відповіді та за бажанням додати коментар. Або просто відкрити контекстне меню послуги й залишити відгук. Зробити це можна в будь-який зручний час.
 
Зараз оцінку підключено до десятків послуг. Уся отримана інформація відображається на дашбордах міністерства, які допомагають створити карту емоцій послуг, провести аналітику і визначити те, що можна змінити або покращити.
 

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