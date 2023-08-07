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З ремонту раніше плану вийшов черговий атомний блок однієї з АЕС потужністю 1000 МВт

7 августа 2023 г., 8:25
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Міністерство енергетики України повідомило, що на 15 днів раніше запланованого терміну вийшов з ремонту черговий атомний блок однієї з АЕС. Він додав в енергосистему 1000 додаткових МВт потужності.
 
«Зараз відбувається пік наймасштабнішої за часи незалежності України ремонтної кампанії в енергетиці. Дякуємо атомникам, які вивели з ремонту раніше плану блок атомної електростанції. Це важливо, адже саме атомна енергетика забезпечує стабільність енергосистеми та генерує більше половини необхідної енергії. Працівники всіх видів генерації та розподільних мереж працюють 24/7, аби вчасно підготувати енергосистему до зими», - зазначив міністр енергетики Герман Галущенко.
 
Генерація електроенергії покриває споживання. Ремонтна кампанія триває.
 
Міненерго також повідомило, що ворог тероризує прифронтові та прикордонні з рф регіони. Зокрема, завдає пошкоджень цивільній енергетичній інфраструктурі. Через обстріли на Донеччині без світла залишилися майже 22 тисячі абонентів. Також знеструмлено частину споживачів у Харківській, Херсонській, Запорізькій, Сумській, Чернігівській областях.
 
Ремонтні бригади працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація.
Загалом за добу енергетики заживили понад 26 тисяч споживачів. Більшість із них – це абоненти у Донецькій області.

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