Qualcomm интенсифицирует развитие направления носимых устройств

13 августа 2021 г., 14:35

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Qualcomm Technologies представила общую концепцию пространства носимых устройств и выделила ряд этапных достижений платформы Snapdragon Wear. На встрече с прессой представители Qualcomm Technologies рассказали об увеличении инвестиций в развитие платформы и представили новую программу расширения экосистемы Qualcomm Wearables Ecosystem Accelerator Program. Qualcomm Technologies также сообщила, что в программе примут участие более 60 лидеров отрасли, включая такие компании, как Arm, BBK, Fossil, Oppo, Verizon, Vodafone и Zebra.



Индустрия носимых гаджетов развивается и сегментируется ускоренными темпами: уже сейчас в потребительском и корпоративном сегментах присутствуют специализированные продукты для детей, подростков, взрослых и пожилых людей.



«Рынок носимых устройств вырос на 21% год к году, и мы не видим ни малейших признаков замедления, - отметил Джитеш Убрани (Jitesh Ubrani), руководитель исследований мирового рынка мобильных устройств компании, IDC. - Спрос потребителей на новые варианты применения носимых устройств рождает новые форм-факторы. Применение умных часов выходит далеко за пределы трекеров здоровья и фитнеса, они захватывают потребительский и корпоративный сегменты, стимулируя дальнейший рост в этом направлении».



«Наши платформы Snapdragon Wear, на которых собираются умные часы для детей, взрослых и пожилых людей, а также трекеры для домашних животных и различные аксессуары, служат катализатором развития индустрии, - заявил Панкадж Кедья (Pankaj Kedia), старший директор и руководитель глобального направления умных носимых устройств Qualcomm Technologies, - Сейчас мы значительно наращиваем инвестиции в разработку полупроводников, платформ и технологий, а в следующем году в рамках нашей долгосрочной стратегии планируем развернуть новые платформы Snapdragon Wear в различных сегментах».



Qualcomm Technologies продолжает разрабатывать новые платформы Snapdragon Wear с уникальной гибридной архитектурой для различных операционных систем, новые программные релизы и референсные дизайны. «Мы предвидим гиперсегментацию рынка мобильных гаджетов, - продолжает Кедья. - Qualcomm Technologies предлагает экосистеме свои платформы и инвестиции, и я уверен, что нам предстоит сыграть важную роль в ускорении этого процесса».



За последние пять лет компания, сотрудничая с 75 производителями устройств и 25 сервис-провайдерами, поставила в 100 стран более 40 млн носимых устройств 250 наименований, т.е. в среднем каждую неделю появлялся новый гаджет.



Многообещающий сегмент носимых устройств в то же время ставит перед отраслью серьезные вопросы. Чтобы ускорить их решение и облегчить кооперацию, Qualcomm Technologies предложила Программу развития экосистемы Qualcomm Wearables Ecosystem Accelerator Program, призванную упростить разработку и ускорить коммерциализацию продуктов, обеспечив взаимодействие производителей устройств, сервис-провайдеров, разработчиков платформ, независимых вендоров аппаратного и программного обеспечения и системных интеграторов с OEM-производителями.



Программа объединяет лидеров индустрии для обсуждения отраслевых трендов, обмена новыми технологиями и стратегиями разработки и сбыта, проведения тренингов, демонстрации концептов, запуска продуктов и упрощения взаимодействия игроков экосистемы. Коллективная цель участников программы — ускорить развитие сегмента носимых гаджетов путем создания дифференцированных приложений при сокращении себестоимости разработок и сроков производства.



«Чтобы полнее удовлетворять постоянно растущие запросы потребителей, Qualcomm Technologies активно сотрудничает с заказчиками и партнерами, — продолжил Кедья. — Сегодня мы представляем программу ускорения развития экосистемы Qualcomm Wearables Ecosystem Accelerator, и у нас запланирован ряд масштабных инициатив. Наша цель — предоставить индустрии средства для сотрудничества и создания новых приложений для носимых устройств, а также придать новый импульс для энергичного развития этого многообещающего пространства».



«Рынок носимых устройств продолжает развиваться, появляются новые форм-факторы и проекты, и для получения комплексных и иммерсивных результатов требуется большая производительность, — сказал Кетан Шах (Ketan Shah), старший директор Arm по приложениям расширенной реальности и носимым устройствам. — Наша основная задача — обеспечить вычислительную производительность и информационную безопасность, которые необходимы для появления носимых устройств следующего поколения. Участвуя программе Qualcomm Wearables Ecosystem Accelerator, мы укрепим связи с обширной экосистемой, чтобы стимулировать сотрудничество и перемены в нашей отрасли».



Программа Qualcomm Wearables Ecosystem Accelerator реализуется в рамках более обширной программы Qualcomm Advantage Network. В ней могут принять участие компании, создающие решения на базе платформ Snapdragon Wear. Инаугурационный саммит участников экосистемы Qualcomm Wearables Ecosystem пройдет осенью 2021 г.

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