Qlik представила нові інструменти інтеграції даних для GenAI

13 июня 2024 г., 12:35

Qlik Tech представила новий продукт, призначений для надання високоякісних, надійних даних системам штучного інтелекту.

Qlik Talend Cloud об'єднує в собі комплексні можливості інтеграції даних з інструментами для забезпечення якості даних та управління ними.

Рішення побудовано на платформі хмарної інфраструктури Qlik, і основна увага зосереджена на підтримці цілісності даних для операцій зі штучним інтелектом. Компанія пропонує уніфікований пакет функцій інтеграції та курації даних, які дозволять клієнтам створювати і розгортати конвеєри вилучення, завантаження і перетворення даних для передачі достовірних даних в системи АІ.

Як зазначається, анонсована платформа стане доступною пізніше цього року, починаючи зі стартового пакету Qlik Talend Cloud Starter Package. Пізніше за ним послідують інші версії.

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