MediaTek розробляє Arm-чіп для AI-ноутбуків Microsoft

13 июня 2024 г., 11:45

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За інформацією Reuters, MediaTek розробляє Arm-процесор для персональних комп'ютерів, які працюють під управлінням операційної системи Microsoft Windows. Нагадаємо, минулого місяця Microsoft представила нове покоління ноутбуків, у яких використовуються Arm-чіпи, що забезпечують достатню потужність для роботи додатків штучного інтелекту, які, на думку керівництва компанії, є локомотивом розвитку напряму персональних комп'ютерів. А чип MediaTek призначений саме для цих цілей.



Зазначається, плани софтверної компанії спрямовані проти Apple, яка вже близько чотирьох років випускає власні Arm-чіпи для комп'ютерів Mac. А рішення Microsoft оптимізувати Windows для Arm може поставити під загрозу багаторічне домінування Intel на ринку ПК.



Примітно, що акції MediaTek, що котируються на Тайвані, у середу зросли на 2,4%, випередивши ширший індекс на 1,2%.



За повідомленням Reuters, чип MediaTek для ПК буде випущено наприкінці наступного року, після того, як закінчиться термін дії ексклюзивної угоди Qualcomm на постачання чипів для Windows-ноутбуків. Новий процесор заснований на готових конструкціях Arm, що може значно прискорити розробку, оскільки потрібно менше конструкторських робіт під час використання готових, протестованих компонентів чіпа. При цьому немає інформації про те, чи схвалила Microsoft чип MediaTek для ПК у рамках програми Copilot+ Windows.



За словами керівників Arm, один з її клієнтів використовував готові компоненти, щоб створити чіп приблизно за дев'ять місяців для вже готового дизайну, яким не є MediaTek. При цьому у компаній, які тривалий час займаються розробкою чипів, на створення і тестування сучасних мікросхем зазвичай йде значно більше як рік, залежно від їхньої складності.



У 2016 році компанія Microsoft доручила Qualcomm очолити роботу з переведення операційної системи Windows на процесорну архітектуру Arm, яка вже давно використовується в смартфонах. Причому Microsoft надала Qualcomm ексклюзивне право на розробку Windows-сумісних чипів на базі Arm до 2024 року.



Оскільки термін дії угоди про ексклюзивність Qualcomm з Microsoft спливає, інші розробники вирішили створювати чіпи, щоб допомогти Microsoft в її спробі використовувати розробки Arm. Протягом десятиліть машини під управлінням Windows використовували чіпи, створені AMD і Intel.



Nvidia та AMD працюють над дизайном Arm для Windows-комп'ютерів. За даними Reuters, зусилля Nvidia зі створення чіпа для ПК передбачають допомогу з боку MediaTek. Але при цьому зусилля MediaTek зі створення чіпа для ПК відокремлені від співпраці з Nvidia.

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