Производителя электрокаров Rivian оценили в 66,5 млрд долл. в результате IPO

10 ноября 2021 г., 14:07

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Rivian Automotive, производитель электромобилей, поддерживаемый Amazon и Ford, во вторник вышла на IPO с показателем 78 долларов за акцию. Таким образом капитализация Rivian составила 66,5 млрд долл.



Акции компании будут торговаться на Nasdaq под тикером RIVN.



Rivian заявила, что ожидает от IPO 11,9 млрд долл.



На прошлой неделе Rivian увеличила ожидаемый диапазон цен с 57 до 62 долларов до 72-74 долл. за акцию.



Компания в ближайшее время, как ожидают аналитики, будет стоить почти столько же, как Ford (79 млрд долл.) и General Motors (85 млрд долл.). При этом она все еще не получает реальный доход.



В проспекте Rivian говорится, что в третьем квартале она потеряет до 1,28 млрд долл., а выручка будет около 1 млн долл.



Стоит отметить, что другой производитель электрокаров, Lucid Motors, стоит 72,5 млрд долл., хотя компания только начала производство своих первых автомобилей. В прошлом году рыночная капитализация компании Nikola была выше, чем у Ford, несмотря на то, что у компании не было, вообще, никаких доходов. Сейчас этот стартап стоит менее 6 млрд долл. после того, как компания была обвинена в подлогах и лжи своим инвесторам.



Рыночная стоимость компании Илона Маска в прошлом месяце превысила 1 триллион долларов и сейчас занимает пятое место в рейтинге самых ценных компаний США. Поэтому вполне понятно, что инвесторы пытаются найти аналог во втором эшелоне производителей электрокаров.



Несмотря на то, что Rivian все еще не продает свои автомобили, компания сообщила в своем проспекте, что у нее имеется портфель предварительных заказов на 55 400 моделей R1T и R1S. R1T - это грузовик, стоимость которого начинается от 67 500 долл., а R1S — внедорожник за 70 000 долл.



Компания заявила, что рассчитывает выполнить эти заказы к концу 2023 года. Кроме того, Amazon заказала 100 000 автомобилей, которые должны быть доставлены Rivian заказчику к 2030 году, и ожидается, что 10 000 из них будут поставлены в ближайшее время. год.



Amazon, инвестировавшая в Rivian более 1,3 млрд долл., до IPO владела 22,4% акций компании класса А. Эта доля составляет около 12,5 млрд долл. по текущему курсу акций Rivian предложения. Доля Ford в 14,4% получила соответственно оценку в 8 млрд долл.



Rivian заявляет, что ее завод в Иллинойсе способен производить до 150 000 автомобилей в год. По состоянию на конец июня в компании работало более 6000 человек.

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