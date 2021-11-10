Прискорювач AMD Instinct серії MI200 забезпечить провідну продуктивність

10 ноября 2021 г., 14:55

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Компания AMD оголосила про випуск нових прискорювачів серії AMD Instinct MI200 — перших прискорювачів GPU ексафлопсного класу. Серія прискорювачів AMD Instinct MI200 включає найшвидший у світі прискорювач високопродуктивних обчислень (HPC) та штучного інтелекту (ШІ), AMD Instinct™ MI250X.



Прискорювачі серії AMD Instinct MI200, створені на базі архітектури AMD CDNA 2, забезпечують високу продуктивність додатків для широкого набору робочих навантажень HPCi. Прискорювач AMD Instinct MI250X забезпечує до 4,9 разу вищу продуктивність, ніж конкурентні прискорювачі, для додатків HPC подвійної точності (FP64). Також він перевищує 380 терафлопсів пікової теоретичної продуктивності в операціях половинної точності (FP16) для робочих навантажень ШІ, що дозволяє застосовувати революційні підходи до подальшого прискорення проведення досліджень, які використовують великі дані.



«Прискорювачі AMD Instinct MI200 забезпечують провідну продуктивність HPC та ШІ, допомагаючи вченим зробити стрибок поколінь у дослідженнях, який може значно скоротити час між першою гіпотезою та відкриттям, — повідомив Форрест Норрод, старший віцепрезидент і генеральний менеджер бізнес-групи «Центри обробки даних і вбудовані рішення» компанії AMD. — Завдяки ключовим інноваціям в архітектурі, упаковці і дизайні системи прискорювачі серії AMD Instinct MI200 є найбільш передовими графічними процесорами для центрів обробки даних, забезпечуючи виняткову продуктивність суперкомп’ютерів і центрів обробки даних для вирішення найскладніших світових проблем».



AMD у співпраці з Міністерством енергетики США, Національною лабораторією Оук-Рідж та HPE розробила суперкомп'ютер Frontier, пікова обчислювальна потужність якого становитиме понад 1,5 ексафлопсу. Завдяки оптимізованим процесорам AMD EPYC третього покоління і прискорювачам AMD Instinct MI250X Frontier розширить межі наукових відкриттів, значно збільшивши продуктивність штучного інтелекту, аналітики та моделювання в масштабі, допомагаючи вченим виконувати більше обчислень, виявляти нові закономірності в даних і розробляти інноваційні методи аналізу даних для прискорення темпів наукових відкриттів.

«Суперкомп’ютер Frontier є кульмінацією тісної співпраці між AMD, HPE та Міністерством енергетики США з метою створення системи ексафлопсного рівня, яка розсуває межі наукових відкриттів, значно підвищуючи продуктивність штучного інтелекту, аналітики та моделювання в масштабі», — каже Томас Захарія, директор Національної лабораторії Оук-Рідж.

Прискорювачі AMD Instinct серії MI200 у поєднанні з процесорами AMD EPYC 3-го покоління та відкритою програмною платформою ROCm 5.0 покликані сприяти новим відкриттям в епоху ексафлопсних обчислень та вирішувати наші найнагальніші проблеми — від зміни клімату до створення вакцин.

Ключові можливості та особливості прискорювачів серії AMD Instinct MI200 включають:

• Архітектуру AMD CDNA™ 2 — матричні ядра другого покоління прискорюють матричні операції FP64 та FP32, забезпечуючи у 4 рази вищу теоретичну продуктивність FP64 порівняно з GPU AMD попереднього покоління.ii,iii

• Провідну технологію упаковки чипів — Перший у галузі дизайн GPU з кількома ядрами та технологією 2,5D Elevated Fanout Bridge (EFB) забезпечує в 1,8 разу більше ядер і в 2,7 разу більшу пропускну здатність пам'яті порівняно з GPU AMD попереднього покоління . Він пропонує найкращу в галузі сукупну пікову теоретичну пропускну здатність пам’яті 3,2 терабайта на секунду.iv,v

• Технологія AMD Infinity Fabric™ 3-го покоління — до 8 каналів Infinity Fabric з'єднують AMD Instinct MI200 з CPU EPYC 3-го покоління та іншими GPU у вузлі для забезпечення єдиної когерентності пам’яті CPU/GPU та максимальної пропускної спроможності системи. Це дозволяє процесорним кодам легко використовувати можливості прискорювачів.



AMD ROCm — це відкрита програмна платформа, що дозволяє дослідникам використовувати потужність прискорювачів AMD Instinct™ для наукових відкриттів. Платформа ROCm побудована на основі відкритого вихідного коду, підтримуючи середовища різних виробників прискорювачів та архітектур. З ROCm 5.0 AMD розширює свою відкриту платформу, що забезпечує роботу найкращих додатків HPC та ШI, за допомогою прискорювачів AMD Instinct серії MI200, підвищуючи доступність ROCm для розробників та забезпечуючи провідну продуктивність у ключових робочих навантаженнях.



За допомогою AMD Infinity Hub дослідники, фахівці з обробки даних та кінцеві користувачі можуть легко знайти, завантажити та встановити контейнерні програми для високопродуктивних обчислень та ML-фреймворки, які оптимізовані та підтримуються прискорювачами AMD Instinct і ROCm. Наразі хаб пропонує низку модулів, що підтримують прискорювачі Radeon Instinct MI50, AMD Instinct MI100 або AMD Instinct MI200, включаючи кілька додатків, таких як Chroma, CP2k, LAMMPS, NAMD, OpenMM та інші, а також популярні ML-фреймворки TensorFlow і PyTorch. До хаба постійно додаються нові модулі.



AMD Instinct MI250X та AMD Instinct MI250 доступні у форм-факторі відкритого модуля прискорювача обчислень або OCP Accelerator Module (OAM). AMD Instinct MI210 буде доступний у форм-факторі картки PCIe® в OEM-серверах.



Наразі прискорювач AMD MI250X доступний у суперкомп’ютері HPE Cray EX, а в першому кварталі 2022 року очікуються додаткові прискорювачі AMD Instinct серії MI200 у системах від основних OEM та ODM партнерів на корпоративних ринках. Серед них: ASUS, ATOS, Dell Technologies, Gigabyte, Hewlett Packard Enterprise (HPE), Lenovo, Penguin Computing і Supermicro.

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