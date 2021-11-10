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Смартфон POCO M4 Pro 5G з 4 ГБ+64 ГБ буде коштувати 249 євро

10 ноября 2021 г., 13:15
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POCO M4 Pro 5G з 4 ГБ+64 ГБ буде коштувати 249 євро

Оголошено про глобальний запуск POCO M4 Pro 5G.  

В основі нового смартфона розроблена за 6-нм техпроцесом мобільна платформа MediaTek Dimensity 810, яка має восьмиядерний процесор з двома високопродуктивними ядрами Cortex-A76, що працюють на частоті 2,4 ГГц, та шістьма ефективними ядрами ARM Cortex-A55 з частотою 2,0 ГГц.

Смартфон POCO M4 Pro 5G з 4 ГБ+64 ГБ буде коштувати 249 євро

Телефон оснащений 5G-модемом та підтримує дві SIM-картки із 5G у режимі очікування, а технологія UFS 2.2 забезпечує більш високу швидкість послідовного запису.

У POCO M4 Pro 5G реалізовано підтримку технології швидкої зарядки 33 Вт, завдяки чому телефон з акумулятором ємністю 5000 мА•год повністю заряджається лише за 59 хвилин – це майже вдвічі швидше, якщо порівняти з попереднім поколінням. Усього 10 хвилин зарядки забезпечують користувачу до 2 годин перегляду потокового відео.

POCO M4 Pro 5G з 4 ГБ+64 ГБ буде коштувати 249 євро


Екран новинки з діагоналлю 6,6 дюймів має частоту дискретизації 240 Гц і частоту оновлення 90 Гц з підтримкою DynamicSwitch, що суттєво поліпшує плавність роботи. Завдяки широкій колірній гамі, що підтримує DCI-P3, роздільна здатність FHD+ забезпечує високу деталізацію зображення. POCO M4 Pro 5G залежно від контенту динамічно регулює частоту оновлення екрана. Відтак відео відтворюється зі швидкістю 60 кадр/с, фільми – 25 кадр/с, а ігри – від 60 до 90 кадр/с.

POCO M4 Pro 5G – це перший телефон серії M, що отримав основну камеру на 50 Мп та ультраширококутну камеру на 8 Мп. У поєднанні з низкою креативних функцій, зокрема режимом «Ніч», «Калейдоскопом», таймплапсом та уповільненим відео, будь-які відео чи фото будуть максимально чіткими та креативними. До того ж, з допомогою 16 Мп фронтальної камери можна робити панорамні селфі.

POCO M4 Pro 5G з 4 ГБ+64 ГБ буде коштувати 249 євро


Смартфон буде доступним у трьох кольорах – POCO Yellow, Power Black та Cool Blue, а також двох конфігураціях пам’яті – 4 ГБ+64 ГБ та 6 ГБ+128 ГБ.

Рекомендована роздрібна ціна становитиме від 229 євро для конфігурації 4 ГБ+64 ГБ та від 249 євро – для 6 ГБ+128 ГБ. Про наявність моделі та її вартість в Україні буде оголошено додатково.

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