Продовжується відновлення зв`язку та доступу в інтернет

24 мая 2022 г., 8:45

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Держспецзвʼязку доповів про роботу мобільного зв'язку, інтернету та цифрового телебачення в Україні станом на 18:00 23 травня 2022 року.



За координації Національного центру оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій (НЦУ) при Держспецзв’язку фахівці Vodafone в інтересах Укртелекому надали в оренду волоконно-оптичні лінії зв’язку, що гарантує швидке підключення, а також високу надійність і захист каналів передання даних.



Аварійно-відновлювальні бригади компаній "Атраком" та "Інтертелеком" відновили волоконно-оптичні лінії зв’язку за напрямками Слов’янськ – Луганськ, Полтава – Харків, Чорноморськ – Ізмаїл, Конотоп – Буринь.



Інженери Vodafone за тиждень повернули покриття у три населені пункти: Новий Білоус і Блистова на Чернігівщині та Нововоронцовка у Херсонській області. Також зв’язок повністю відновлено на території Чорнобильської зони. У Київській області запрацювали додаткові базові станції у Димері, Ворзелі (де відновлено 100% мережі), Ірпені, Бучі, Макарові та Прип’яті.



Фахівці “Укртелекому” внаслідок знеструмлення обладнання зафіксували погіршення послуг міжміського, міжнародного телефонного зв’язку та доступу до інтернету в окремих місцях ведення бойових дій Запорізької області. Завдяки оперативному реагуванню аварійно-відновлювальних груп протягом декількох годин вдалося повністю відновити зв'язок та доступ до мережі.



Попереднього тижня “Укртелеком” підключив 1 479 нових абонентів до волоконно-оптичних мереж. Це – найбільша кількість нових клієнтів від початку повномасштабної війни. Також у компанії відзвітували, що за тиждень послуги інтернет-доступу та фіксованої телефонії було відновлено для абонентів у майже 40 населених пунктах на Львівщині, Полтавщині, Буковині, Івано-Франківщині, Київщині, Сумщині та в інших регіонах. У деяких областях, де йдуть бойові дії та пошкодження телекоммережі є частими, роботи тривають постійно і часом за надзвичайних умов і обставин.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист