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Продолжительный сбой AWS сказался на работе значительной части Интернета

26 ноября 2020 г., 12:22
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Продолжительный сбой AWS сказался на работе значительной части Интернета

Инфраструктурный сервис компании Amazon, обеспечивающий функционирование множества веб-сайтов и приложений, по заявлению самой компании, сделанному вчера в 7:42 вечера (по Тихоокеанскому стандартному времени) , «демонстрирует устойчивые признаки восстановления», после многочасового сбоя.

Согласно официальной информации на AWS Service Health Dashboard, проблема в прикладном интерфейсе (API) Kinesis Data Streams повлияла только на один из 23. географических регионов AWS, а именно, US-EAST-1. Тем не менее, жертвами инцидента стало огромное количество приложений, служб и веб-сайтов.

Тем не менее, многие приложения, сервисы и веб-сайты опубликовали в Twitter информацию о том, как сбой AWS влияет на них, в том числе

1Password, Acorns, Adobe Spark, Anchor, Autodesk, Capital Gazette, Coinbase, DataCamp, Getaround, Glassdoor, Flickr, iRobot, The Philadelphia Inquirer , Pocket, RadioLab, Roku, RSS-Podcasting, Tampa Bay Times, Vonage, The Washington Post, WNYC и многие другие сообщили в Twitter о том, как сбой AWS влияет на них.

Сайт Downdetector.com также показал всплески жалоб пользователей на проблемы с многими сервисами Amazon в течение дня.

Причины сбоя пока неизвестны. В сообщение Amazon, появившемся час назад, утверждается, что трафик к Kinesis Data Streams от конечных точек с выходом в Интернет восстановлен, и постепенно восстанавливаются запросы к Kinesis Data Streams с конечных точек VPC.  AWS также «начинает наблюдать постепенное восстановление функциональности метрик CloudWatch» и предупредила, что на это потребуется дополнительное время.

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