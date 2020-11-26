 
`

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 47 (1242)

15.11 - 22.11

читать

Архив номеров

Какие твердотельные диски вы используете в критичных серверных приложениях?

Колонка

Александр
Орехов
Сингулярная

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

На рынке смартфонов EMEA — первый в нынешнем году рост

26 ноября 2020 г., 13:05
0 
 
На руке смартфонов EMEA — первый в нынешнем году рост

По итогам третьего квартала года поставки смартфонов в страны EMEA выросли на 2,1% «YoY», — сообщает IDC. После весеннего локдауна, также захватившего начало лета, массово открылись оффлайновые магазины, что поспособствовало росту продаж. Всего отгружено 93,1 млн устройств, а объем локального рынка в денежном выражении достиг 27,7 млрд долл. Таким образом, после двух первых кварталов, по итогам которых фиксировался спад поставок на 8%, впервые в 2020 г. достигнута позитивная динамика.

В Европе разошлось не менее 53,2 млн смартфонов, причем их средняя стоимость оказалась на 17 долл. выше, нежели кварталом ранее и составила 392 долл. до вычета налогов. Одним из главных трендов в субрегионе можно считать дальнейшее снижение подконтрольной Huawei доли. В настоящее время за вендором 12,4% рынка, что более чем на половину меньше, нежели годом ранее. Samsung оказался одним из главных выгодополучателей от провала Huawei — позиции лидера укрепились до 37,1%. Еще один конкурент Huawei — Xiaomi — также значительно укрепился и оставил за собой уже 18,1% рынка.

Вопреки негативному влиянию на рынок пандемии COVID-19 аналитики ожидают что в 2020 г. регион впервые преодолеет рубеж в 400 млн отгруженных устройств.

26 ноября — не пропустите Dell Technologies Forum EMEA!

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Slack подает жалобу на Microsoft и требует антимонопольного расследования от ЕС

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 
Реклама

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  