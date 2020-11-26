На рынке смартфонов EMEA — первый в нынешнем году рост

26 ноября 2020 г., 13:05

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По итогам третьего квартала года поставки смартфонов в страны EMEA выросли на 2,1% «YoY», — сообщает IDC. После весеннего локдауна, также захватившего начало лета, массово открылись оффлайновые магазины, что поспособствовало росту продаж. Всего отгружено 93,1 млн устройств, а объем локального рынка в денежном выражении достиг 27,7 млрд долл. Таким образом, после двух первых кварталов, по итогам которых фиксировался спад поставок на 8%, впервые в 2020 г. достигнута позитивная динамика.

В Европе разошлось не менее 53,2 млн смартфонов, причем их средняя стоимость оказалась на 17 долл. выше, нежели кварталом ранее и составила 392 долл. до вычета налогов. Одним из главных трендов в субрегионе можно считать дальнейшее снижение подконтрольной Huawei доли. В настоящее время за вендором 12,4% рынка, что более чем на половину меньше, нежели годом ранее. Samsung оказался одним из главных выгодополучателей от провала Huawei — позиции лидера укрепились до 37,1%. Еще один конкурент Huawei — Xiaomi — также значительно укрепился и оставил за собой уже 18,1% рынка.

Вопреки негативному влиянию на рынок пандемии COVID-19 аналитики ожидают что в 2020 г. регион впервые преодолеет рубеж в 400 млн отгруженных устройств.

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