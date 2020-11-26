Спрос на ИТ-специалистов в Украине увеличился в полтора раза

26 ноября 2020 г., 11:45

0

Tweet

На украинском рынке ИТ-специалистов спрос увеличился на 50% в сравнении со вторым кварталом, по оценкам компании GlobalLogic. Последние пять лет число открытых позиций для технических специалистов растет в среднем примерно на 30% в год, в то время как количество самих инженеров – на 18%. Из-за дефицита квалифицированных кадров отрасль только в октябре недополучила минимум 12 млн. долл. экспортных поступлений в экономику Украины.

ИТ-компании преимущественно ищут Middle и Senior специалистов, то есть с опытом в сфере от двух и от пяти лет соответственно. Так, по данным GlobalLogic, потребность в начинающих инженерах (до одного года опыта) составляет всего 17%, в то время как в более опытных (Middle и Senior) – 37 и 33% соответственно. Основные направления – Python, QA Automation & Manual, JavaScript, Java, NET, C/C++ и DevOps. При этом 50% позиций открыто в Киеве, 27% – во Львове и 21% – в Харькове. В период с апреля по октябрь компания уже закрыла 1068 позиций, более 25% из них в направлении QA Automation & Manual и больше 11% в JavaScript.

На дефицит опытных специалистов влияет необходимость системного обучения и непростой процесс поиска инженерных талантов. Чтоб закрыть одну позицию, компании GlobalLogic, в среднем, нужно рассмотреть минимум девять кандидатов. Но, даже попав на проект, инженеру, чтоб расти в сфере, нужно системно развивать hard (70% времени) и soft (30% времени) skills. Для этого более 320 тренеров и менторов компании инвестируют около 6000 часов ежегодно во внутренние обучающие программы и курсы. Такие инициативы повышают уровень вовлеченности, мотивации и, соответственно, лояльность специалистов.

«ИТ-рынок Украины быстро восстанавливается, ему не хватает квалифицированных кадров. Только GlobalLogic в Украине за два месяца выросла на рекордное число в 460 специалистов, а 57% всех открытых позиций в группе компаний в 14 странах, приходится на нашу. Сейчас открыто более 750 позиций и мы планируем расти минимум на 300 инженеров в месяц. При этом важно инвестировать не только в поиск ИТ-талантов, но и в развитие новичков и опытных специалистов. Наша инициатива Ukraine Global Talent включает как рекрутинговые, так и образовательные усилия для развития инженерных талантов страны», – прокомментировал Андрей Яворский, вице-президент GlobalLogic по стратегии и технологиям.

26 ноября — не пропустите Dell Technologies Forum EMEA!