Процессору Intel 4004 - 50 лет!

16 ноября 2021 г., 16:19

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Продукт, который действительно перевернул мир и сделал его лучше, 15 ноября отмечает свое пятидесятилетие. Думаю, будет не лишне кратко напомнить историю Intel 4004 по такому случаю.

Идея разработать универсальный микропроцессор родилась в недрах Intel во время работы над программируемым настольным калькулятором по заказу японской компании Busicom. В то время один из основателей Intel Роберт Нойс (Robert Noyce) предложил использовать технологический процесс изготовления кристаллов памяти для того, чтобы создавать и логические чипы.

Конструкторскую разработку выполнили Тэд Хофф (Ted Hoff), Стэн Мэйзор (Stan Mazor) и Федерико Фэджин (Federico Faggin). Весомый вклад в создание микропроцессора внесли также Лес Вадас (Les Vadasz), Масатоши Шима (Masatoshi Shima) и Гордон Мур (Gordon Moore).

Вышедший на рынок в 1971 г. Intel 4004 содержал 2300 транзисторов, работал на тактовой частоте 740 кГц и производителя на базе техпроцесса 10 мкм.

Стоит отметить, что жизнь процессора Intel 4004 была достаточно долгой - он выпускался 15 лет, до 1986 г.

Комментируя сегодня юбилей Стэн Мазор, соавтор Intel 4004, отметил, что его конструкция была настолько революционной, что Intel потребовалось около пяти лет, чтобы обучить инженеров тому, как именно создавать новые продукты на основе микропроцессоров.

При этом направление прогресса не всегда было ясным. По мнению Федерико Фаггина возможности, например, микропроцессора невероятной мощности, обеспечивающего работу слухового аппарата были совсем не очевидны в 1971 году.

Кое-чего Фаггин, по его признанию, не ожидал - это скорость, с которой развивалась разработка микропроцессоров и как они были приняты рынком. Сегодня трудно представить себе мир без них, и, учитывая постоянную нехватку чипов, мы ценим их присутствие больше, чем когда-либо, подытожил он.

Федерико Фэджин (Federico Faggin)

Тэд Хофф (Ted Hoff)

Стэн Мэйзор (Stan Mazor)

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