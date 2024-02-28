Snapdragon X Elite vs Intel Core Ultra 7

28 февраля 2024 г., 16:24

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Протистояння платформ ARM і x86 розгорнулося на новому етапі в завданнях з використанням технології штучного інтелекту.

Компанія Qualcomm опублікувала коротке відео, на якому представлено порівняльне тестування продуктивності її нової платформи для портативних комп'ютерів Snapdragon X Elite з x86-системою на базі процесора Intel Core Ultra 7. Нагадаю, що в обох наявні модулі тензорних обчислень, тож логічно, що для дослідження їхньої роботи були використані пакети генерування зображень за текстовим описом Stable Diffusion і GIMP. Для коректності порівняння ці тести проводилися без підключення до хмари із залученням лише локальних обчислювальних ресурсів.

Основний акцент у цьому тесті було зроблено на самі платформи без вказівки того, в якому саме ноутбуці вони встановлені. За заявою Qualcomm, NPU процесора Snapdragon X Elite забезпечує продуктивність до 45 TOPS, тоді як, за оцінками Intel, процесори Core Ultra досягають 34 TOPS у кращому випадку.



Відео починається з зіставлення виконання завдань для Stable Diffusion. Якщо ноутбук Snapdragon X Elite впорався із завданням створення зображення літніх фруктів за 7,25 с, то ноутбук Intel Core Ultra 7 завершив створення зображення за тим самим запитом лише через 22,26 с.



Знову ж таки, в GIMP, Qualcomm налаштувала дві машини на створення зображень за допомогою штучного інтелекту. Цього разу як завдання було обрано "величного лева, що гріється на золотому полуденному сонці". Ми бачимо, як плагін штучного інтелекту Snapdragon X Elite, що використовує стек Qualcomm AI Stack, завершує обробку за частку часу, який потрібен плагіну Intel OpenVINO для виконання того ж завдання. За твердженням Qualcomm, демонстрація показує, що її чип перевершує x86-конкурента, генеруючи в 10 разів більше зображень за заданий проміжок часу.



Утім, Qualcomm рано спочивати на лаврах, оскільки в наведеному порівняльному тестуванні було використано перший процесор Intel із вбудованим тензорним процесором покоління Meteor Lake. А на підході вже нові платформи - Arrow Lake для десктопів та Lunar Lake для ноутбуків. І за оцінками Intel, продуктивність їхніх вбудованих DPU і GPU має потроїтися. Так що протистояння ARM і x86 тільки розгортається.



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