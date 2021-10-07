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Представлены портативные SSD-накопители LaCie с емкостью до 2 ТБ

7 октября 2021 г., 12:35
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LaCie, являющаяся брендом Seagate, представила новые портативные твердотельные накопители.

LaCie Mobile SSD Secure и LaCie Portable SSD доступны в вариантах с емкостью до 2 ТБ.

Как отмечается, данные накопители обеспечивают скорость чтения до 1050 МБ/с, а записи — до 1000 МБ/с.

Модель LaCie Mobile SSD Secure отличается от LaCie Portable SSD присутствием аппаратного механизма защиты и наличием функции блокировки/разблокировки в программном обеспечении LaCie Toolkit.

Оба накопителя оснащены интерфейсом USB 3.2 Gen 2 USB-C и совместимы с компьютерами и планшетами, имеющими разъемы USB-C и USB 3.0.

Устройства совместимы с Windows, Mac и iPad без дополнительной настройки. Кроме того, в комплект поставки включено программное обеспечение для зеркального отображения данных, которое выполняет синхронизацию файлов на нескольких устройствах, предоставляя легкий доступ к ним.

Производитель подчеркивает, что модели LaCie Portable SSD и LaCie Mobile SSD обладают минималистичным дизайном, компактностью и ударопрочностью. К накопителям прилагается ПО LaCie Toolkit, которое позволяет выполнять резервное копирование. Кроме того, покупателям предлагается один месяц подписки Adobe Creative Cloud All Apps.

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