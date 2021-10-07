Databricks прикупила еще одного разработчика, на этот раз в области low-code

7 октября 2021 г., 13:15

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Компания Databricks, которая недавно была оценена инвесторами в 38 млрд долл., вкладывает часть этих денег в свое второе приобретение.



Купленная 8080 Labs - немецкий компания, работающая в области решений no-code/low-code. Ее разработка bamboolib - инструмент для исследования данных, который не требует кодирования для использования.



В пресс-релизе компании говорится, что программное обеспечение 8080 Labs работает «по щелчку мыши, а не по коду».



Условия сделки не разглашаются.



В июне 2020 года Databricks приобрела Redash, израильскую технологическую компанию, специализирующуюся на визуализации данных и предлагающую ПО с открытым исходным кодом.



«Предоставление простых возможностей Databricks является критически важным на пути к тому, чтобы обеспечить всех желающих, независимо от их опыта, инструментами для анализа больших объемов данных», заявил Али Годси (Ali Ghodsi), соучредитель и генеральный директор Databricks.



Databricks недавно привлекла 1,6 млрд долл. инвесторами выступили Amazon, Google и Salesforce.



Согласно имеющимся прогнозам Databricks, все больше завоевывающая популярность у корпоративных клиентов, по итогам 2022 г. получит доход в 1 млрд долл. показывая темпы роста более 75% в год.



Согласно заявлению Databricks, компания планирует интегрировать bamboolib в свою платформу Lakehouse, чтобы предоставить свои первые инструменты low-code.

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