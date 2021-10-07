NVIDIA AI Enterprise и VMware vSphere с Tanzu упрощают разработку ИИ

7 октября 2021 г., 11:55

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На конференции VMworld 2021 компания VMware объявила о грядущем обновлении VMware vSphere с Tanzu. Теперь предприятия могут запускать пробные версии своих проектов ИИ, используя vSphere с Tanzu в сочетании с пакетом NVIDIA AI Enterprise. Напомним, что доступный с августа 2021 года, пакет NVIDIA AI Enterprise представляет собой комплексный облачный набор фреймворков и инструментов для искусственного интеллекта и анализа данных, оптимизированных, сертифицированных и поддерживаемых NVIDIA, чтобы обеспечить быстрое развертывание, управление и масштабирование приложений для работы с ИИ в современном гибридном облаке.

NVIDIA AI Enterprise и VMware vSphere с Tanzu позволяют разработчикам запускать задачи ИИ в контейнерах Kubernetes в своих средах VMware, используя инфраструктуру, легко управляемую ИТ-специалистами. Программное обеспечение работает на популярных сертифицированных NVIDIA моделях серверов от ведущих производителей, обеспечивая интегрированный полный набор программного и аппаратного обеспечения, оптимизированного для ИИ.

«VMware помогает компаниям упростить сложную инфраструктуру, а наше сотрудничество с NVIDIA позволяет клиентам разрабатывать и развертывать передовые приложения искусственного интеллекта в своих гибридных облаках, — говорит Ли Касвелл (Lee Caswell), вице-президент по маркетингу бизнес-группы облачной инфраструктуры в VMware. — С помощью NVIDIA AI Enterprise и VMware vSphere с Tanzu заказчики могут управлять разработкой и развертыванием ИИ на серверах и облаках ЦОД, что упрощает интеграцию приложений ИИ и способствует росту бизнеса в любой отрасли».



NVIDIA AI Enterprise предоставляет оптимизированное для разработчиков программное обеспечение ИИ, такое, как PyTorch, TensorFlow, NVIDIA TensorRT, NVIDIA Triton Inference Server и NVIDIA RAPIDS. Эти инструменты упрощают разработчикам ИИ и специалистам по обработке данных доступ к инструментам и фреймворкам, необходимым для создания различных корпоративных приложений ИИ для диалогового ИИ, компьютерного зрения, рекомендательных систем и не только.

Облачная архитектура NVIDIA AI Enterprise позволяет ИТ-специалистам централизованно управлять всеми кластерами и приложениями в своей гибридной облачной инфраструктуре. Программное обеспечение обеспечивает производительность искусственного интеллекта практически на уровне физических серверов даже в виртуализированных средах. Теперь IT-команды могут помочь разработчикам быстро тестировать идеи и делать больше итераций про работе с нейросетями.

NVIDIA AI Enterprise поддерживается широким кругом производителей сертифицированных NVIDIA систем, включая Atos, Dell Technologies, GIGABYTE, H3C, Hewlett Packard Enterprise, Inspur, Lenovo и Supermicro, на базе GPU NVIDIA, таких как NVIDIA A100 и NVIDIA A30.

Пакет NVIDIA AI Enterprise доступен у партнеров NVIDIA по всему миру, включая Atea, Axians, Carahsoft Technology Corp., Computacenter, Insight Enterprises, NTT, Presidio, Sirius, SoftServe, SVA System Vertrieb Alexander GmbH, TD SYNNEX, Trace3 и WWT. Для клиентов, которым необходим мгновенный доступ к инфраструктуре ИИ, NVIDIA AI Enterprise скоро появится в программе NVIDIA AI LaunchPad, доступной у лидера цифровой инфраструктуры Equinix.

NVIDIA AI Enterprise доступен для VMware vSphere, а ознакомительные лицензии доступны для клиентов, которые хотели бы испытать NVIDIA AI Enterprise и VMware vSphere с Tanzu. Dell Technologies Validated Design for AI — первое совместно разработанное решение NVIDIA AI Enterprise на базе VMware vSphere, также уже стало доступно.

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