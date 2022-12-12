Представлено перші результати пілотного проєкту «Оновлена інформатика – IT-студії»

12 декабря 2022 г., 18:05

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«Міністерство цифрової трансформації України» та «Міністерство освіти та науки України» в межах програми EU4DigitalUA, що фінансується Європейським Союзом, представили перші результати пілотного проєкту «Оновлена інформатика – IT-студії» та підсумки першої чверті 2022-2023 навчального року.

До роботи над «Оновлена інформатика – IT-студії» залучили провідних українських експертів для створення освітнього контенту, ефективного впровадження новітніх цифрових технологій у викладання, навчання та оцінювання учнів з 1 по 11 класи. Також залучили представників ІТ-кластерів та ІТ-асоціацій України, які надали технологічну експертизу у створенні нових тем, яких раніше не було в шкільному предметі «Інформатика», у створенні навчальних відео з експертами, які реально працюють в ІТ.

Проєкт стартував у вересні. Участь у ньому беруть 50 шкіл, 70 вчителів та понад 3 тисячі учнів. Школи відібрали із 405 заявок на участь. Серед них: 28% закладів – із сіл, селищ і селищ міського типу, 34% закладів – із міст, 26% – з обласних центрів і 12% зі столиці.

Опитування серед вчителів пілотних шкіл за результатами першої чверті 2022-2023 навчального року показало, що діти та вчителі із задоволенням користувалися інноваційними освітніми матеріалами, які замінюють підручник на 50-70%.

Наступного навчального року, після пілоту, планується масштабувати оновлений курс на всі школи, щоб 4 млн школярів змогли навчатися цифрової грамотності. Курс буде у вільному доступі онлайн для всіх вчителів інформатики та школярів України.

«Для вчителів предмет «Інформатика» є одним із найскладніших у шкільній програмі. Оскільки технології швидко змінюються і вчителям потрібно постійно оновлювати знання та проходити перекваліфікацію, підручники швидко застарівають, а нові актуальні теми з’являються щороку. Наразі підхід до навчання інформатики змінюється з максимальним фокусом на практику, використання сучасних навчальних платформ та цікавих для дітей завдань», – каже Дмитро Завгородній, генеральний директор директорату цифрової трансформації «Міністерства освіти та науки України».

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