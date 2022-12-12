Київстар формує IT-компанію Kyivstar.Tech, що фокусується на розробці

12 декабря 2022 г., 17:35

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За заявою Київстар, оператор створив новий бізнес – IT-компанію Kyivstar.Tech, яка стала резидентом Дія.City. Нова компанія зосередиться на розвитку сучасних цифрових рішень як для клієнтів оператора, так і для зовнішнього ринку.



«Київстар системно підтримував запуск Дія.City, адже він дає прозорі та рівні можливості всім учасникам української IT-галузі, і це забезпечить її довгостроковий розвиток. Логічним наступним кроком стало долучення до цього правового режиму нової IT-компанії – Kyivstar.Tech. Це дозволить нам ще краще конкурувати на IT-ринку, ефективніше інвестувати у розвиток цифрових рішень для мільйонів клієнтів, й зробити свій внесок у перетворення України на найбільший IT-хаб Європи», – наголосив Олександр Комаров, президент Київстар.



«Наразі маємо у Дія.City вже 400 резидентів. Простір розвивається попри війну, а це означає, що він дійсно є сьогодні вагомою підтримкою для бізнесу. Ми дуже раді, що до Дія.City також доєднуються компанії зі сфери телеком. Щоб країна залишалась на зв’язку - зараз як ніколи важливо. Дякуємо кожний компанії, що продовжує працювати та адаптуватися до нових викликів. Дія.City надає найкращі умови для ведення бізнесу і допомагає своїм резидентам впевнено іти вперед», – зазначив Віцепрем’єр-міністр — Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.



Зазначено, створення IT-компанії є частиною стратегії Київстар із перетворення на цифрового оператора. Пріоритетом є цифровізація мобільних і фіксованих послуг, а також сервісів для B2B-клієнтів. Очолив Kyivstar.Tech Андрій Жуковський, а директором із розробки продуктів став Михайло Нестор. Обидва мають великий досвід роботи, як у сфері IT, так і у телеком-бізнесі.



Статус резидента Дія.City дасть Kyivstar.Tech більше можливостей, щоб конкурувати на IT-ринку, створювати більш сприятливі умови праці та інвестувати в розвиток індустрії. Це вплине на швидкість запуску нових цифрових сервісів та на їх якість, а ще дозволить команді ділитися своєю експертизою з іншими компаніями.



Нагадаємо, Київстар з 2019 зосередив розробку цифрових продуктів усередині компанії. За цей час команда виросла до понад 400 спеціалістів, які мають всі компетенції для створення, вдосконалення та просування цифрових рішень. Після завершення останніх організаційних процесів на початку 2023 року ця команда продовжить роботу над проєктами вже у складі Kyivstar.Tech. Також у компанії планують значно збільшити кількість IT-фахівців рівня Middle та Senior.

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