PowerWalker VFI CPG може забезпечити потужність 600 КВт 

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Завдання забезпечення гарантованого енергопостачання є доволі складним, коли йдеться про потужності в кілька сотень тисяч кіловат. Пропонуємо познайомитися з одним із цікавих пристроїв, що дають змогу організувати безперебійну роботу критично важливого обладнання підвищеної потужності.

Трьохфазне ДБЖ VFI 40КВт CPG PF1 3/3 BE (10122151) німецького виробника BlueWalker – сучасна модель з надзвичайно великого сімейства CPG PowerWalker. Моделі даної серії виготовляються в діапазоні потужностей від 10 до 200 КВт. ДБЖ даної серії можуть бути придбані в таких варіантах:

BE: Внутрішні батареї не включені або використовуються зовнішні батареї;

BI: Внутрішні батареї включені/працюють із зовнішніми батареями;

BX: сумісний лише із зовнішніми батареями.

Дана модель 40 КВА/40 КВт – одна з останніх інсталяцій трьохфазних ДБЖ PowerWalker в 2023р в Україні, виконана у варіанті ВЕ та інтегрована на місці зі стійкою з максимальною кількістю для неї AGM батарей 100АГ 40 шт (взагалі від 32 шт). Для підключення зовнішньої батарейної стійки на ДБЖ встановлено роз’єм Anderson PP120. Батарейні стійки в асортименті можна також замовити й у виробника.

В комплекті постачання ДБЖ знаходиться мережева карта SNMP, яка дає змогу управляти ним через мережу, під'єднавши карту до маршрутизатора, налаштованого на DHCP.

Така модель (як і будь-яка інша з серії) може встановлюватися у паралель до 3 шт, тобто замовник, докупивши ще два таких ДБЖ, матиме систему безперебійного живлення 120 КВт. А якщо придбати найпотужнішу модель серії 200 КВт, то з часом, встановивши в паралель два чи три ДБЖ, можна мати рішення на 400 або 600 КВт.

Цей ДБЖ має сучасний та елегантний дизайн, ергономічне виконання та надзвичайно велику щільність потужності – 40 КВт - в розрахунку на його компактні розміри 30 см ширини на 80 см глибини та всього 100 см у висоту.

Пристрій має вбудований електронний байпас – досить поширена функція в on-line ДБЖ, що автоматично спрямовує живлення від зовнішньої мережі на навантаження у випадку виходу ДБЖ із ладу.

Для ручного включення обхідного (байпас) режиму опционально може бути придбана настінна панель 3/3 MBS 60K – опціонально.

Підключення напряму цінного обладнання до генератора не є найкращим рішенням, тому що вихід генератора не завжди стабільний і може піддаватися коливанням і стрибкам, що може пошкодити електронне обладнання. Вихід з цієї ситуації використати ДБЖ PowerWalker VFI, яке сумісне з генератором та призначене для роботи з ним шляхом регулювання напруги та частоти на виході генератора для забезпечення стабільного та надійного живлення підключеного обладнання. Пристрій діє як буфер між генератором і навантаженням, забезпечуючи постійну вихідну напругу та частоту.

ДБЖ має також і функцію подвійного входу живлення (dual input) від двох різних джерел живлення. Наприклад, одночасно від мережі та генератора або іншого джерела. Це означає, що рішення має ізольовану вторинну вхідну клему, яка полегшує підключення другого джерела живлення. Без цього електричний обхід двох окремих джерел вхідного сигналу був би надто складним. Наявність ДБЖ із подвійним входом забезпечує додатковий рівень резервування та захисту від перебоїв у електроживленні чи інших проблем, пов’язаних із живленням. Після відключення мережі пристрій може використовувати друге джерело для подачі живлення на вихід у байпасі. Якщо подвійний вхід не використовуватиметься, обидва входи живлення мають надходити з одного джерела (мережі).

Також варті уваги технічні характеристики та властивості онлайн ДБЖ PowerWalker VFI 40КВт CPG PF1 3/3 BE. Вони багато що скажуть справжньому технічному спеціалісту - інженеру, монтажнику та інсталятору.

Онлайн технологія з подвійним перетворенням струму, коефіцієнт потужності ВА=Вт 1.0. Оснащений трирівневою інверторною топологією, він забезпечує високу ефективність, яка досягає 95,5% у режимі мережі та навіть 98,5% в режимі ECO. Серія забезпечує низькі гармонійні спотворення і точне регулювання напруги (1%). Усі фази мають активну корекцію коефіцієнта потужності. Дуже низький загальний коефіцієнт гармонійних спотворень вихідної напруги. Вхідний струм може бути налаштований як трьох фазний чи однофазний.

Основні характеристики PowerWalker VFI CPG:

РК-дисплей та сенсорна панель.

HID інтерфейс.

Струм заряду можна корегувати (1-12 A для ДБЖ 40 КВт, 3-54 А для ДБЖ 200 КВт).

Широкий діапазон вхідної напруги та частоти.

Вхідні та вихідні з’єднання – термінальні, клеми для розведення кабелю.

Крест-фактор навантаження – 3:1.

Час переходу з режиму змінного струму (мережі) в режим батареї - 0 мс; режим мережі або режим батареї в режим ECO <10 мс; режим ECO в режим мережі або режим батареї <10 мс; режим мережі або режим батареї в режим обходу - 0 мс типово (4 мс максимально).

Додаткові режими роботи: ЕСО, ЕРО, (Emergency Power Off).

Робота вентиляторів охолодження неперервна, автоматична регуляція їх швидкості.

Програмне забезпечення ViewPower.

Всі моделі серії мають Європейську декларацію відповідності СЕ та всі сертифікати/декларації відповідності українського зразка.

Рекомендована роздрібна ціна ДБЖ VFI 40КВт CPG PF1 3/3 BE (10122151) – 432 315 грн з ПДВ.

Офіційним дистриб'ютором PowerWalker в Україні є компанія Diweave. Ви можете поставити всі питання нашим спеціалістам:

[email protected]

+38 44 200 28 18 (вн.311)

Вся продукція PowerWalker має офіційну гарантію від виробника – 24 місяці.

Для України виробник вже декілька років підтримує також особливу умову гарантії на всі батареї для ДБЖ (які придбані у BlueWalker GmbH) – 24 місяці (зазвичай 12 місяців на такого типу товар).

На батареї, придбані в інших виробників та/або постачальників, діють умови гарантії фактичного продавця чи виробника.

Авторизований сервісний центр для торгової марки PowerWalker – компанія ЕПОС https://epos-service.com.ua/

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