ДБЖ - 40 років! 

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Рівно 40 років тому на ринку у продажу зʼявилося перше джерело безперебійного живлення, випущене компанією APC. За всієї своєї важливості, ці пристрої зазвичай не привертають до себе такої гіперуваги, як сервери або нотубуки. Але це лише до тих пір, поки не з'являються проблеми з енергопостачанням, з чим ми всім, на жаль, змушені стикатися останнім часом.

Головна перевага ДБЖ полягає в тому, що ці пристрої практично миттєво забезпечують тимчасове живлення під час зникнення електрики в мережі, доки не буде ввімкнено генератори або захищені пристрої не буде належним чином вимкнено. ДБЖ захищають цінне ІТ- і телекомунікаційне обладнання від нестабільностей електричного струму, як-от мерехтіння, перебої та стрибки напруги. Ці нестабільності можуть пошкодити обладнання, якщо його не під'єднано до ДБЖ.

За останні 40 років у сфері ІТ відбулися значні зміни. Сьогодні, коли все і вся стає підключеним, як ніколи важливо мати захист електроживлення. ДБЖ забезпечує захист електроживлення для настільних ПК, серверів і центрів обробки даних.

ДБЖ стає все більш необхідним для технологій, що вимагають великих обсягів даних, таких як штучний інтелект (AI) і доповнена реальність (AR), які набирають обертів у різних галузях. AI лежить в основі дедалі більшої кількості критично важливих застосунків, включно з телемедициною і моніторингом стану пацієнтів в охороні здоров'я, відеоаналітикою в «розумних» містах та інтелектуальних дорожніх системах, а також виявленням шкідливих програм у сфері кібербезпеки.

У багатьох випадках, особливо в охороні здоров'я та системах керування рухом, перебої енергопостачання можуть стати життєво важливими, що робить ДБЖ необхідним обладнанням. Технологія ДБЖ також допомагає захистити критично важливу інфраструктуру, що необхідно для підтримки зв'язку і продуктивності.

Schneider Electric співпрацює зі 150 000 партнерами по всьому світу, постачаючи рішення ДБЖ і супутні технології для захисту критично важливої інфраструктури. Технології компанії також захищають ІТ-середовища, які все частіше складаються з гібридної ІТ-інфраструктури, що охоплює хмарні, локальні та периферійні обчислення. З моменту появи першого пристрою ДБЖ 1984 року компанія вивела на ринок безліч інновацій, оскільки потреба в захисті інформаційних ресурсів постійно зростає.

Досить згадати, що в 1989 році компанія APC зробила революцію в управлінні живленням, представивши програмне забезпечення для управління живленням PowerChute. Цей пакет забезпечує плавне вимкнення під час перебоїв в електропостачанні, а після відновлення подачі електроенергії відбувається автоматичне послідовне перезавантаження обладнання, що не потребує втручання людини. Автоматичний перезапуск знижує витрати на технічне обслуговування і сприяє досягненню цілей сталого розвитку.

У 1990-х роках компанія APC представила рішення Smart-UPS, які сьогодні вважаються провідними в галузі рішеннями для захисту електроживлення мереж: продано понад 20 млн одиниць. У 1990-ті роки виробник також представив перші замінні користувачем батареї та ДБЖ із вебкеруванням. А у 2010-х роках компанія випустила перші ДБЖ з літій-іонними батареями. Зовсім недавно було представлено портфель ІТ-технологій EcoStruxure. Рішення Schneider Electric з управління інфраструктурою центрів обробки даних (DCIM), які не залежать від постачальника, дають змогу клієнтам оптимізувати свою ІТ-інфраструктуру для забезпечення максимальної відмовостійкості, безпеки та стійкості. Ці можливості полегшують роботу неукомплектованих периферійних обчислювальних центрів, число яких зростає в міру збільшення залежності від підключених пристроїв і систем інфраструктури. Щільність розміщення приграничних обчислювальних вузлів також зростає, тому при тому ж обсязі простору потрібно більше обчислювальної потужності. А якщо замовники встановлюють нові, компактніші ДБЖ з підвищеним захистом електроживлення, вони отримують більше місця для серверів.

Заглядаючи в майбутнє, Schneider Electric приділяє велику увагу тому, щоб допомогти ІТ-командам підвищити ефективність і зменшити навантаження для досягнення цілей сталого розвитку та дотримання нормативних вимог. Тому компанія випускає продукти, виготовлені з перероблених і таких, що підлягають вторинному перероблюванню матеріалів, щоб підтримати глобальні зусилля з декарбонізації.

У 2010 році Schneider Electric розширила використання літій-іонних батарей у моделях ДБЖ - від невеликих домашніх офісів до систем захисту електроживлення промислового класу. Літій-іонні батареї забезпечують триваліший життєвий цикл, скорочують площу основи та витрати на обслуговування, що сприяє декарбонізації.

Такі рішення, як Smart-UPS Modular Ultra, одні з найбільш екологічних ДБЖ у своєму роді, відповідають висхідному попиту на екологічні рішення і програми утилізації. Smart-UPS Modular Ultra, створений для досягнення максимальної ефективності, як у плані споживання, так і в плані займаної площі, забезпечує таку необхідну надійність і захист в умовах, коли перебої в подачі електроенергії стають дедалі частішими та тривалішими. Цього року також представлено систему Secure NMC, яка захищає ДБЖ і під'єднані пристрої від невідомих загроз, забезпечуючи стійкість упродовж усього життєвого циклу обладнання.

Про DCIM у забезпеченні успішної роботи ІТ-директора