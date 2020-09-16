Индустриальные источники питания от FSP 

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Цифровизация стала одной из главных современных тенденций, активно охватывая широкий круг сфер деятельности человечества, включая промышленность и транспорт. А при создании необходимых для автоматизации индустриальных компьютерных систем невозможно обойтись без специализированных компонентов и узлов, и конечно же, одним из обязательных является блок питания.

Большинство ИТ-специалистов хорошо знают спецификации применяемых в персональных компьютерах блоков питания. Они были стандартизованы еще на старте эпохи компьютеризации, когда свет увидели ПК с материнскими платами ATX. И с тех пор этот важных узел платформы эволюционировал в модификации MicroATX, FlexATX и SFX. Изначально БП для персональных систем обеспечивали снабжение по трем основным линиям +3,3 В, +5 В и +12 В. Но со временем этот набор был дополнен еще одной линией +5 В SB (Standby), которая позволила реализовать программное включение/выключение, а также функцию удаленного выхода из «сна». Казалось бы, что еще можно улучшить в этих узлах?

Изначально функциональность блоков питания ПК была рассчитана на эксплуатацию в условиях комфортного помещения. А их надежность определялась скорее стремлением удешевить решение, чем усовершенствовать его. Но согласитесь, что размещение БП в составе компьютерной системы управления в производственном цехе, на борту автомобиля или корабля, либо для обеспечения снабжения медицинского диагностического оборудования предъявляет совершенно иные требования к обеспечению работы при повышенном уровне вибраций, в расширенном диапазоне температур и влажности, а также задает более жесткие рамки для электромагнитных излучений.

Поэтому на рынке присутствуют специализированные индустриальные блоки питания. Достаточно коротко перечислить их особенности, чтобы понять, что стандартные БП для массовых персональных компьютеров просто не в состоянии конкурировать с такими устройствами.

Начнем с того, что индустриальные БП проходят тщательное тестирование перед выходом на рынок на предмет обеспечения требуемого уровня надежности от полугода до двух лет. А жизненный цикл таких БП составляет 3-7 лет, что позволяет без проблем обеспечить их сервис и бесперебойность эксплуатации комплексных платформ, для которых поставляются подобные блоки. Для сравнения стандартные БП для офисных ПК проходят ускоренное тестирование, а их жизненный цикл не превышает двух лет. Производитель индустриальных БП обеспечивает существенный складской запас элементной базы и других комплектующих, тогда как массовые БП не требуют такого подхода, и при их выпуске стремятся по возможности ускорить оборачиваемость склада. В результате, индустриальные БП поставляют меньшими партиями, их линейки невелики, а характеристики более гибко отражают возможные сферы применения, поэтому такие устройства оказываются дороже.

Краткий перечень примеров применения блоков питания в индустриальном исполнении включает системы видео-наблюдения, NAS-системы, вещательные студии, оборудование для измерений и тестирования, безопасность, промышленный транспорт, серверы в индустриальном исполнении, сети, а также точки розничной торговли и торговые автоматы.

Одним из ведущих поставщиков индустриальных блоков питания является компания FSP. В ее линейке таких решений имеются БП, ориентированные для различных условий эксплуатации. Так для индустриальной сферы оптимизированы серии FSP500-70AGB, FSP600-80PSA(SK) и FSP850-50FGPH3. Они, в частности, отвечают требованиям стандарта IEC 61850-3, который регламентирует использование электроники в энергогенерирующей сфере. А, скажем, серия FSP150-K24-12 сертифицирована по стандарту IEC 60945, описывающему средства морской навигации и связи. Стоит иметь в виду, что условия эксплуатации в этом случае соответствуют расположению оборудования не только в рубке, но и на палубе.

А например оборудование для установки в поездах должно обеспечивать срок безотказной работы не менее 250 тыс. часов. И это необходимо гарантировать в сочетании с устойчивостью к неблагоприятным условиям эксплуатации, такими как рабочий диапазон температур от −40°C до +85°C и усиленные вибрации. В арсенале FSP имеется блок питания FSP150-H135-12A, который как раз отвечает всем этим требованиям.

Стоит также отметить, что все новые модели IPC блоков питания FSP соответствуют EN62368, а так же RoHS.

Подводя итог этому кроткому знакомству с одной из групп решений индустриального класса, хотелось бы отметить, что компания FSP располагает большим опытом в сегменте блоков питания, входя в TOP-5 крупнейших производителей этих устройств. И ее эксперты всегда смогут помочь при необходимости подбора необходимого индустриального решения.

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