Schneider Electric видит перспективы в EDGE-решениях

+22

голоса Tweet

Компания приняла участие в отраслевой конференции «Центры обработки данных, облачные сервисы и их безопасность», которая прошла 5 марта в «Торгово-промышленной палате Украины». Здесь эксперты Schneider Electric представили подходы компании и новые продукты.

С системами кондиционирования Schneider Electric познакомил Виктор Крупка, инженер из киевского офиса компании. Производитель предлагает широкий спектр решений, которые позволяют создавать ЦОДы различного масштаба. Одна из самых сложных задач сегодня связана с повышением энергоэффективности дата-центров, показатель PUE для которых составляет 1,65. Для его улучшения необходимо снижать накладные расходы, связанные с затратами энергии на бесперебойное электроснабжение и охлаждение. Достаточно сказать, что доля потребления чиллеров оценивается в 20%. Поэтому Schneider Electric делает акцент на использовании технологии свободного охлаждения и на ее базе выпустила в конце 2019 года решения семейства Uniflair, куда входят высокотемпературные кондиционеры Uniflair Room Cooling HXCV мощностью 120–250 кВт и чиллер DSAF. Последние позволяют отводить от 400 до 1200 кВт. Особенность их конструкции заключается в возможности работы с холодоносителем температурой до 32 °С. А для повышения эффективности в теплообменнике задействуются панели для адиабатического охлаждения. Как отметил выступающий, до 88% времени такое решение работает в режиме свободного охлаждения. Для примера было продемонстрировано сравнение традиционного чиллера с опцией свободного охлаждения и новой системы на базе чиллера DSAF хладопроизводительностью 500 кВт, применение которой позволяет достичь ежегодной экономии энергоресурсов до 13700 евро, поэтому срок окупаемости оценивается менее чем в 4 года.

Олег Кравец рассказал о подходе Schneider Electric к построению

современной инженерной инфраструктуры ЦОД



Эксперт также остановился на такой современной тенденции в построении дата-центров как быстрый рост популярности, так называемых, EDGE-решений, которые можно также рассматривать как микро-ЦОДы. Их популярность связана с динамичным увеличением трафика сферы IoT, а также потребностью в обслуживании приложений, которые требуют предельно малых задержек, что не в состоянии обеспечить имеющиеся сегодня каналы передачи данных, если задействовать традиционные крупные облачные площадки. По классификации IDC, к категории EDGE относят серверные площадки, которые для своего размещения требуют не более 9 м2.

Рассказ о продуктах Schneider Electric для подобных микро-ЦОДов Виктор Крупка начал с кондиционеров серии InRow DX 300mm мощностью до 30 кВт. Они предназначены для монтажа в рядах со стандартными стойками и при ширине внутреннего блока 300 мм обеспечивают воздушный поток 5,440 м3/ч. Длина соединяющего с внешним блоком фреонопровода достигает 120 м с перепадом до 30 м. Для удаленного управления имеется сетевая карта, а в группу может объединяться до 20 таких систем.

Для монтажа непосредственно в шкаф компания предлагает кондиционер Uniflair Rack Mounted с хладопродуктивностью 3,5 кВт. Он обеспечивает точность установки температуры в пределах ±1 °С, при этом отличается низким уровнем шума. Кроме пульта управления на передней панели устройство содержит и карту Modbus RTU RS485.

Предлагает производитель и комплексные платформы микро-ЦОДов. В их числе семейство Micro Datacenter Xpress, преимуществом которого является предварительное конфигурирование и тестирование в заводских условиях перед отгрузкой. Поэтому их разворачивание не требует много времени и квалифицированных специалистов. В состав решения входят ИБП, а также система мониторинга и распределения питания. Предлагаются версии 42U и 24U с опциями резервирования.

Семейство NetShelter CX позиционируется в качестве коммерческого EDGE-решения, поскольку предполагает установку непосредственно в офисном помещении. Эти микро-ЦОДы выпускаются в вариантах шкафов высотой 24U и 18U, причем в их оформлении используются различные виды деревянной фурнитуры. Конструкция предусматривает шумовую изоляцию для тихой работы в офисных помещениях.

На промышленную сферу нацелены выпускаемые совместно с HPE продукты семейств MicroDC и Smartbunker FX. Они представляют собой полностью интегрированные решение с питанием, охлаждением, удаленным мониторингом, а также с серверами, сетевыми устройствами и хранилищами. Эти шкафы с усиленной конструкцией высотой 42U или 23U предлагают опции защиты от перегрузки и резервирования по питанию и охлаждению. Сервис обеспечивается глобально HPE и Schneider Electric.

Свой рассказ о микро-ЦОДах Виктор Крупка завершил знакомством с онлайновым инструментом Edge Configurator Tool, который позволяет подобрать решение под конкретные запросы бизнеса.

Владимир Дохленко, директор департамента Secure Power компании «Шнейдер Электрик Украина», прокомментировал нынешнее состояние дел в компании и поделился ее ближайшими планами. Компания считает рынок Украины одним из ключевых, поскольку Schneider Electric реализует здесь масштабные проекты. В нашем продуктовом портфеле есть оборудование и решения, как для малых, средних бизнесов, так и для крупных промышленных предприятий, государственных и коммерческих банков. Мы успешно реализовали ряд проектов для предприятий в разных сфер деятельности, в том числе были реализованы проекты Smart City. Особо хотелось бы отметить Edge решения предлагаемые Шнейдер Электрик. Это стандартизированные, но в то же время гибкие решения, которые могут использоваться для построения промежуточных вычислительных узлов, а также для распределенной региональной ИТ инфраструктуры предприятия. Сначала года на активной стадии проработки и реализации находятся многие проекты в диапазоне мощностей от нескольких десятков киловатт до нескольких мегаватт. На рынке большой интерес и высокая динамику реализации ЦОДов контейнерного типа. Стандартно данные решения производится на наших заводах в Европе, а также доступны к заказу локализированные решения контейнерных ЦОД. «Перспективы для развития бизнеса мы видим также в направлении мониторинга, управления и оптимизации существующих инженерных инфраструктур центров обработки данных», дополнил Владимир. Почему Schneider Electric придает такое большое значение решениям категории Edge? Решения категории Edge появились в нашей линейке относительно недавно и отлично дополнили другое оборудование. Решения достаточно многофункциональны, что помогает оптимизировать процессы и обеспечивать динамично увеличивающийся трафик сферы Интернета вещей. Доступно множество комплексных решений, как и отдельных компонентов. Отмечу, что такие решения делают возможной широкую модернизацию и оптимизацию под конкретную задачу нашего Заказчика. Сейчас существуют даже офисные Edge-решения, которые могут быть установлены в офисных помещениях, где находятся люди на протяжении всего рабочего дня. А какие еще технологические тренды выходят сегодня на рынок? Хочу отметить ИБП с компактными и относительно нетяжелыми литий-ионными батареями. Начав несколько лет назад выпуск некоторых моделей своих трехфазных ИБП большой мощности с литий-ионными аккумуляторами, в конце 2017 г. компания Schneider Electric запустила на рынок ИБП малой мощности с таким же типом накопителей энергии. В настоящее время продуктовая линейка дополнилась также устройствами до 5 кВт и уже есть ряд проектов с их использованием. В частности, оказалась полезной такая возможность батарей Li-ion, как более широкий рабочий температурный диапазон, что востребовано для работы оборудования в неблагоприятных условиях, особенно на промышленных предприятиях, обеспечивая бесперебойность и безаварийность выполнения производственных процессов. Каковы особенности подхода компании к сегменту малого и среднего бизнеса? Данный сегмент является одним из важнейших для нашей компании. В Украине мы постоянно развиваем линейку решений, сфокусированную на заказчиков из малого и среднего бизнеса. Решения APC разрабатываются таким образом, чтобы нашим клиентам было экономически выгодно их использовать, а также сохранялось высокое качество продукта и вся необходимая функциональность. Одна из корпоративных ценностей нашей компании - Customer First. Если речь заходит о наших действиях, решениях или поставляемом оборудовани - для нас одинаково важны все заказчики, будь то небольшая компания иди промышленный гигант.

Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации