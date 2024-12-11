«Повернись живим» та Нова пошта передали Повітряним силам обладнання на 16 млн грн

11 декабря 2024 г., 16:35

Фонд «Повернись живим» спільно з Новою поштою передали Повітряним силам ЗСУ першу партію обладнання в межах проєкту «РЕБнемо так РЕБнемо» на 16 млн грн. (8,3 млн грн зібрали громадяни та стільки ж додала Нова пошта). Завдяки цьому 17 військових частин отримали цілу екосистему для ефективної боротьби із ворожими розвідувальними «крилами», а саме: зенітні FPV-дрони з тепловізійною й денною камерою; навчально-бойові БпЛА; FPV літакового типу; наземні станції керування; катапульти для запуску БпЛА тощо.

Збір продовжується. Підтримати «РЕБнемо так РЕБнемо. Зіб’ємо ворога з пантелику» можна через застосунок Нової пошти, донатом на «банку» або за реквізитами на сторінці проєкту.

За зібрані кошти придбають: модернізовані FPV-дрони та компоненти для знищення ворожих розвідувальних БпЛА типу Supercam, ZALA, Орлан-10; транспорт для підвищення мобільності підрозділів Повітряних сил, а також фахівців РЕБ та РЕР; засоби захищеного зв’язку; засоби РЕБ/РЕР; навчання.

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