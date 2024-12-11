Світовий ринок смарт-браслетів зріс на 3% у ІІІ кв. - Xiaomi наздогнала Apple

11 декабря 2024 г., 15:43

0

Tweet

Останнє дослідження Canalys показує, що світовий ринок смарт-браслетів зріс на 3% у третьому кварталі 2024 року до 52,9 мільйона одиниць у річному обчисленні.

Поставки всіх трьох категорій пристроїв - базових браслетів, базових годинників і смарт-годинників - зростали щороку.

Сегмент базових браслетів повернувся до зростання вперше з ІІІ кв. 2020 року, збільшившись на 7% у річному вимірі до 10,4 млн одиниць, завдяки нещодавнім запускам продуктів від Xiaomi з Mi Band 9 та Samsung з Galaxy Fit3.

Сектор базових годинників почав виходити на плато на тлі уповільнення попиту в Індії, збільшившись на 3% в річному обчисленні до 23,9 млн одиниць.

Поставки смарт-годинників зросли на незначні 0,1% до 18,5 млн одиниць, оскільки збільшення продажів Huawei і Samsung компенсувало падіння Apple.

Xiaomi досягла найвищого показника поставок браслетів з IV кв. 2020 року завдяки високому попиту на серії Mi Band 9 і Redmi Watch 5. Компанія розширила ці лінійки, щоб залучити ширшу клієнтську базу, в тому числі запропонувавши різноманітні варіанти, такі як версії Pro, NFC та Active. А також моделі Lite та Active для серії Redmi Watch 5, що відрізняються різноманітними кольорами та матеріалами. «Ці диверсифіковані пропозиції дозволяють Xiaomi орієнтуватися на різні цінові сегменти, допомагаючи захопити більшу частку ринку, - зазначив Джек Літем (Jack Leathem), аналітик Canalys. - Однак акцент на продуктах початкового рівня призвів до зниження показника ASP на 9% в річному обчисленні, досягнувши найнижчого рівня з першого кварталу 2021 року. Разом з тим, зусилля Xiaomi в напрямку преміалізації демонструють прогрес: серія годинників Watch S досягла 70% зростання поставок у річному обчисленні. Балансування між залежністю від доступних пристроїв та прагненням побудувати преміальний бренд залишається значним викликом».

«Регіональні відмінності визначають ринок натільних браслетів: ринки, що розвиваються, демонструють значний потенціал зростання, в той час як у Північній Америці зараз непроста ситуація по цьому напрямку, - заявила Синтія Чен (Cynthia Chen), менеджер з досліджень в Canalys. - Ринки, що розвиваються, пропонують вендорам можливість розширюватися за рахунок економічних пристроїв, про що свідчить успіх серії браслетів Xiaomi та Galaxy Fit3 від Samsung, які сприяли зростанню в Латинській Америці та регіоні EMEA. І навпаки, Північна Америка стикається зі зниженням попиту на застарілі моделі Apple і зменшенням частки Fitbit, оскільки зрілим ринкам не вистачає привабливих функцій, які б стимулювали оновлення, що призводить до подальшого уповільнення темпів зростання».

«Впровадження AMOLED-дисплеїв та вдосконалених функцій відстеження пожвавило ринок базових браслетів, - додає Літем. - Продукти початкового рівня продовжують розширюватися, особливо серед перших покупців на ринках, що розвиваються, які шукають доступний доступ до преміум-функціональності. Така демократизація високих технологій підвищила очікування споживачів щодо пристроїв, але також посилила конкуренцію, зменшивши маржу, змусивши постачальників впроваджувати інновації. Розумні годинники, на які припадає лише 35% поставок, але 74% ринкової вартості у ІІІ кв., залишаються критично важливими для амбіцій вендорів щодо преміалізації та прихильності екосистеми кінцевих користувачів. Щоб залишатися конкурентоспроможними, постачальники повинні продовжувати інвестувати в програмне та апаратне забезпечення, яке допоможе їм стати лідерами в галузі,. Наприклад, завдяки новим функціям на основі машинного навчання, двопроцесорній архітектурі та вдосконаленому відстеженню режиму сну».

Про DCIM у забезпеченні успішної роботи ІТ-директора