Apple працює з Broadcom над розробкою серверного чипу для АІ-завдань?

11 декабря 2024 г., 17:52

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Видання The Information, посилаючись на свої джерела, повідомляє, що Apple співпрацює з Broadcom над розробкою свого першого серверного чіпа. Як зазначається, він буде спеціально призначен для обробки даних штучного інтелекту.

Зазначається, що цей крок надасть виробнику iPhone нові можливості і виведе на рівень з іншими великими технологічними компаніями, які розробили власні чипи для забезпечення роботи обчислювальних послуг АІ і зменшить залежність від дорогих і дефіцитних процесорів Nvidia.

Начебто чип АІ від Apple має внутрішню кодову назву Baltra і, як очікується, буде готовий до масового виробництва до 2026 року.

Для виробництва компоненти компанія планує використовувати один з найсучасніших виробничих процесів Taiwan Semiconductor Manufacturing Co відомий як N3P, йдеться у звіті.

Акції Broadcom зросли на 5% після цієї новини.

На своїй щорічній конференції для розробників у червні Apple заявила, що планує використовувати власні серверні чипи для забезпечення роботи функцій штучного інтелекту на своїх пристроях.

В останні роки компанія досягла успіху в розробці власних процесорів для своїх пристроїв, включаючи чипи серії M, які прийшли на зміну Intel в ноутбуках Mac.

Втім, деяким великим технологічним компаніям важко відмовитися від залежності від Nvidia, незважаючи на власні зусилля. За винятком можливо Google, яка також працює з Broadcom над своїми чіпами для штучного інтелекту.

Намагання великих хмарних провайдерів диверсифікувати свої ланцюжки поставок перетворило Broadcom на одного з найбільших бенефіціарів буму генеративного АІ. Її акції зросли на 54% у 2024 році після того, як минулого року майже подвоїлися у вартості.

Reuters зазначає, що основним конкурентом Broadcom у цій галузі є компанія Marvell. За словами операційного директора Marvell Кріса Купманса (Chris Koopmans), до 2028 року загальний ринок кастомних чіпів може зрости приблизно до 45 мільярдів доларів і фактично буде розділений між двома компаніями.

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