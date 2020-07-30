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Поставки гибких дисплеев AMOLED в 2020 г. вырастут на 51%

30 июля 2020 г., 16:35
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Поставки гибких дисплеев AMOLED в 2020 г. вырастут на 51%

Пандемия COVID-19 существенно ухудшила ситуацию на рынке смартфонов и дисплеев в 2020 г. путем нарушения цепочек поставок компонентов и снижения потребительского спроса. Как итог, аналитики из Omdia ожидают по итогам 2020 г. поставку не более 1,4 млрд дисплеев для смартфонов, или же на 10% меньше в годовом сравнении.

Тем не менее, сегмент гибких дисплеев AMOLED сохранит бурный рост - их поставки увеличатся с 158 млн до 238 млн шт., что будет соответствовать позитивной динамике в размере 51%. В то же время, спрос на жесткие дисплеи AMOLED сократится на 27%, – до 227 млн шт.

Несмотря на пандемию коронавируса, потребители сохранили заинтересованность в переходе на новые устройства, в особенности поддерживающие 5G. Производители, в свою очередь, пытаясь удовлетворить запросы потребителей делают ставки на оригинальные модели, в том числе оснащенные узкорамочными дисплеями с закругленными краями. Это же возможно только при использовании гибких AMOLED. К примеру, стартующую ближе к концу нынешнего года модель iPhone с поддержкой 5G будет оснащена гибким AMOLED-дисплеем. Это, в свою очередь, существенно подстегнет их общие продажи.

Спрос на гибкие AMOLED ударит по конкурирующим технологиям. В частности, спрос на ЖК-панели LTPS TFT снизится на 16%, до 506 млн шт., а сегмент a-Si TFT сузится на 9%, до 472 млн шт.

Общие поставки AMOLED для смартфонов в 2020 г. снизятся на 1%, до 466 млн панелей.   


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