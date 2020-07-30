Ридер с цветным E Ink экраном PocketBook будет предложен за 5999 грн

30 июля 2020 г., 17:05

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Компания PocketBook сообщила о начале предзаказов в Украине на PocketBook 633 Color – первый в Европе цветной ридер с 6-дюймовым экраном E Ink Kaleido, и PocketBook 628 – новое поколение самого легкого 6-дюймового ридера, теперь с умной подсветкой SMARTlight.



В официальном магазине pocketbook.ua устройство PocketBook 633 Color предлагается по рекомендованной розничной цене 5999 грн, а цена PocketBook 628 составляет 3999 грн. В широкой продаже оба ридера появятся в середине августа.



Как отмечается, благодаря технологии цветных электронных чернил ePaper E Ink Print Color детские книги и комиксы, учебная и профессиональная литература теперь еще более информативные и вдохновляющие на E Ink экране. Новый ридер также поддерживает аудио и оснащен Bluetooth.



Новый экран E Ink Kaleido может отображать 4096 цветов, и сохраняет все уникальные свойства технологии E Ink. В черно-белом режиме экран характеризуется разрешением HD с 300 dpi, что гарантирует идеальный контраст электронной страницы. Экран E Ink Kaleido ™ обеспечивает максимальный комфорт чтения и демонстрирует оптимальную производительность при включенном подсветке. Кроме того, пользователи PocketBook 633 Color могут регулировать параметры цвета каждой конкретной книги, легко меняя контрастность, яркость, гамма-коррекцию и насыщенность.



PocketBook 633 Color поддерживает 6 популярных аудиоформатов, что бесспорно является хорошей новостью для поклонников аудиокниг и музыки во время чтения. С помощью Bluetooth можно подключить беспроводные наушники или слушать аудиокниги через автомобильную аудиосистему. Text-to-Speech – еще одна полезная функция для озвучивания голосом текстовых файлов на одном из 16 языков.



Благодаря своей компактности (161,3 × 108 × 8 мм) и легкости (всего 160 г), PocketBook 633 Color идеально подходит для тех, кто не может представить обычный день без чтения. Устройство удобно всегда держать под рукой, куда бы вы ни ехали: PocketBook 633 Color легко помещается в школьный рюкзак, женскую сумочку или даже в карман куртки. Подсветка позволяет читать при любых условиях освещения: в транспорте, в кафе и даже в палатке, устраиваясь на ночь. Ридер удобно держать одной рукой, листая страницы с помощью сенсорного экрана или кнопок на передней панели.



PocketBook 633 Color поддерживает 29 форматов без конвертации – 19 книжных, 4 графических и 6 аудио форматов. Кроме того, благодаря внутренней памяти на 16 ГБ и слоту для карточек microSD (до 32 ГБ), устройство может вместить действительно огромную библиотеку в несколько тысяч электронных и аудио книг.



Ридер оснащен двухъядерным процессором, который легко выполняет любые задачи: быстро открывает файлы, плавно перелистывает страницы, мгновенно синхронизируется с PocketBook Cloud и другими сервисами. Благодаря мощному аккумулятору 1900 мАч, устройство гарантирует чтения до одного месяца без подзарядки. Еще одна полезная функция для экономии энергии аккумулятора – датчик обложки, который автоматически переводит ридер в спящий режим, когда обложка закрыта.



Теперь несколько слов про PocketBook 628 — он оснащен 6-дюймовым HD экраном E Ink Carta, интеллектуальной подсветкой SMARTlight и весит всего в 155 г.



Технология SMARTlight обеспечивает максимальный комфорт чтения при любом освещении, автоматически регулируя яркость и цветовую температуру экрана. Кроме автоматического режима, пользователь может настраивать яркость и цветовую температуру вручную. Сохраните шаблоны таких настроек для быстрого выбора и удобного использования в будущем. Яркость и цветовую температуру экрана можно регулировать, не прерывая чтения, просто проведя пальцем по экрану.



HD экран E Ink Carta имеет оптические характеристики практически идентичные обычной бумажной странице, поэтому пользователь может читать часами, без ущерба для зрения и потери концентрации. Кроме того, E Ink экран не бликует даже на ярком солнце, что позволяет комфортно читать на улице – на пляже, в парке или просто на балконе.



PocketBook 628 оснащен двухяденрым процессором, накопителем 8 ГБ и слот для карт памяти microSD (до 32 ГБ).



Благодаря технологии E Ink, ридер чрезвычайно энергоэффективен. PocketBook 628 позволяет активно читать до месяца без подзарядки. Устройство оснащено датчиком обложки, что значительно экономит энергию: ридер автоматически переходит в спящий режим после закрытия.

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