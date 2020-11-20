Portmone.com запускает оплату чат-ботов в Viber через Google Pay

20 ноября 2020 г., 12:15

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Независимый сервис онлайн-платежей и денежных переводов Portmone.com разработал техническое решение для Viber, предоставив возможность украинским пользователям мессенджера осуществлять платежи в чат-ботах. Оплата производится через Google Pay или другие мобильные кошельки.

Благодаря этому украинцы смогут совершать покупки сразу у нескольких проверенных провайдеров непосредственно через Viber. Список проверенных чат-ботов доступен в официальном сообществе Viber «Платежные Viber боты».

Среди первых партнеров, вовлеченных в проект Viber:

Чат бот Portmone.com для пополнения счета мобильного телефона;

Yasno для оплаты счетов за электроэнергию;

Покрытие услуг Meest Express (вскоре);

104.ua для погашения счетов за газ (скоро);

Synevo для оплаты медицинских тестов и др.

Теперь пользователи смогут проводить оплату за различные товары и услуги непосредственно в приложении через авторизованные чат-боты, если их банк поддерживает такую услугу. Все, что им нужно сделать, – это добавить кредитную или дебетовую карту в собственный кошелек смартфона или в Google Pay, и опция оплаты станет доступной во всех проверенных чат-ботах (голубая отметка от Viber).

Возможность предоставлять оплату через Viber доступна для любого украинского бизнеса. Для этого достаточно связаться с Portmone.com и получить инструкцию по подключению.

Portmone.com – один из крупнейших независимых сервисов онлайн-платежей и денежных переводов в Украину. Компания вышла на рынок в 2002 г., и сегодня предоставляет свои услуги более чем 3 млн клиентов.

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