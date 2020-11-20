Portmone.com запускает оплату чат-ботов в Viber через Google Pay

20 ноября 2020 г., 12:15
Независимый сервис онлайн-платежей и денежных переводов Portmone.com разработал техническое решение для Viber, предоставив возможность украинским пользователям мессенджера осуществлять платежи в чат-ботах. Оплата производится через Google Pay или другие мобильные кошельки.
Благодаря этому украинцы смогут совершать покупки сразу у нескольких проверенных провайдеров непосредственно через Viber. Список проверенных чат-ботов доступен в официальном сообществе Viber «Платежные Viber боты».
Среди первых партнеров, вовлеченных в проект Viber:
- Чат бот Portmone.com для пополнения счета мобильного телефона;
- Yasno для оплаты счетов за электроэнергию;
- Покрытие услуг Meest Express (вскоре);
- 104.ua для погашения счетов за газ (скоро);
- Synevo для оплаты медицинских тестов и др.
Теперь пользователи смогут проводить оплату за различные товары и услуги непосредственно в приложении через авторизованные чат-боты, если их банк поддерживает такую услугу. Все, что им нужно сделать, – это добавить кредитную или дебетовую карту в собственный кошелек смартфона или в Google Pay, и опция оплаты станет доступной во всех проверенных чат-ботах (голубая отметка от Viber).
Возможность предоставлять оплату через Viber доступна для любого украинского бизнеса. Для этого достаточно связаться с Portmone.com и получить инструкцию по подключению.
Portmone.com – один из крупнейших независимых сервисов онлайн-платежей и денежных переводов в Украину. Компания вышла на рынок в 2002 г., и сегодня предоставляет свои услуги более чем 3 млн клиентов.
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