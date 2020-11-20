Google запускает для Android полное шифрование сообщений

20 ноября 2020 г., 13:05

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Компания Google заявила в четверг, что приложение Google Messages скоро начнет тестирование сквозного шифрования (End-To-End Encryption, E2EE). Закодированное с помощью E2EE содержимое сообщения не может быть прочитано Google или другими третьими лицами во время передачи между отправителем и получателем.

Эта инициатива Google является частью обновления SMS до стандарта Rich Communication Services (RCS) с дополнительными функциями мультимедиа, уведомления о прочтении и т.п. Она, будет доступна для владельцев устройств на базе Android.

Для автоматической активации E2EE обе связывающиеся стороны должны иметь последнюю бета-версию приложения Messages и включить функции чата через сотовые линии или Wi-Fi. Сквозное шифрование применяется по умолчанию ко всем поддерживающим его беседам и не может быть отключено.

Значок замка на баннере «Общение с пользователем», отметках времени и на кнопке отправки, означает, что сквозное шифрование активно или использовалось для доставки. При сбое шифрования обмен сообщениями по умолчанию приостанавливается до тех пор, пока безопасность соединения не будет восстановлена, однако, при необходимости, сообщение может быть оправлено как SMS.

Внедрение E2EE начнется в этом месяце и будет продолжено в следующем году. Комплексное шифрование недоступно для SMS/MMS, также пока не поддерживается групповое общение.

Развёртывание сквозного шифрования присходит под аккомпанемент растущей критики со стороны правоохранительных организаций во всем мире, опасающихся, что укрепление защиты и приватности чат-приложения Google поможет преступникам скрывать следы своей деятельности.

Им возражают группы правозащитников, утверждающие, что отсутствие шифрования или оставленный для властей эксклюзивный доступ представляют риск для конфиденциальности и безопасности всех пользователей Интернета, создавая «дыры», которые могут быть использованы злоумышленниками.

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